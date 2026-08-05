Al menos 17 muertos y decenas de heridos deja uno de los mayores ataques de Rusia contra Kiev

Al menos 17 personas fallecieron y otras 44 resultaron heridas este miércoles luego de un ataque masivo ruso con misiles y drones en contra de Kiev y sus alrededores en una de las ofensivas más intensas registradas en las últimas semanas sobre la capital ucraniana.

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De acuerdo con las autoridades de Ucrania, el bombardeo provocó daños en edificios residenciales, una cervecería, un centro de clasificación postal y distintos almacenes , además de incendios y destrucción en distintos puntos de la ciudad.

Equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros, por lo que este saldo de víctimas podría aumentar.

El presidente Volodímir Zelenski aseguró que el ataque evidenciaba las limitaciones del sistema de defensa aérea ucraniano ante la escasez de interceptores para los sistemas Patriot suministrados por Occidente.

Según Zelenski, ninguna de las amenazas balísticas ha logrado ser derribada en el transcurso de la ofensiva, por lo que volvió a solicitarle a sus aliados acelerar el envío de municiones o autorizar la producción de esos misiles en territorio ucraniano.

Según el informe oficial, Rusia lanzó 24 misiles balísticos, varios misiles de crucero hipersónicos y 115 drones. Moscú afirmó que los objetivos eran instalaciones usadas con multas militares, pero las autoridades ucranianas aseguran que los ataques alcanzarán infraestructura civil y zonas residenciales.

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La magnitud del bombardeo provocó a las autoridades de Kiev tuviesen que decretar una jornada de luto, a la vez que siguen las labores de rescate y evaluación de los daños.

En cambio, Ucrania ha mantenido su campaña de ataques con drones contra territorio ruso.

En los últimos días, las fuerzas ucranianas impactaron en depósitos logísticos e instalaciones industriales que, según Kiev, se utilizan para abastecer al ejército ruso.

Rusia, por su parte, acusa a Ucrania de ir contra objetivos civiles y de intensificar las operaciones lejos de la línea del frente.

La nueva ofensiva representa la escalada de los ataques aéreos en ambos bandos y el creciente uso de drones y misiles de largo alcance , a la vez que las perspectivas de una negociación para poner fin al conflicto aún son inciertas luego de más de cuatro años de guerra.