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Jueves, 20 de agosto de 2026
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OEA sobre Nicaragua
Programa: La Tarde

“Una OEA que comienza a activarse”: McFields tras convocatoria a cancilleres para hablar de Nicaragua

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicaragua se convierte en el centro de atención en la región, luego de que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara convocar a los cancilleres del continente para tratar la crisis de esta nación en la que se encuentra en juego la democracia. Todo esto tras el anuncio del régimen de Daniel Ortega de poner fin a las elecciones libres. Para tratar este tema, el programa LA Tarde de NTN24 conversó con Arturo McFields, periodista y exembajador de Nicaragua ante la OEA, quien calificó este evento como “histórico” y “extraordinario”.

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