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Jefe de árbitros de la Premier League reconoce error en el gol que le dio el triunfo al Manchester City sobre el Manchester United: los jueces fueron suspendidos

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Manchester City ante Manchester United en la Premier League - Foto: EFE
Manchester City ante Manchester United en la Premier League - Foto: EFE
Haaland anotó en la segunda mitad de la victoria del City contra su eterno rival, el United, en Old Trafford el domingo.

El jefe de árbitros de la Premier League de Inglaterra , Howard Webb, dijo estar "realmente decepcionado" con el error del VAR que permitió el gol de la victoria de Erling Haaland en el derbi de Manchester el fin de semana pasado.

Haaland anotó en la segunda mitad de la victoria del City contra su eterno rival, el United, en Old Trafford el domingo.

El remate a bocajarro de Haaland tras un centro de Josko Gvardiol fue inicialmente anulado por fuera de juego, pero el árbitro del VAR, Matt Donohue, y su asistente, Blake Antrobus, revirtieron la decisión.

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Donohue dictaminó que el centrocampista del City, Enzo Fernández, no interfirió en la jugada cuando intentó alcanzar el balón antes de que Haaland lo rematara.

El City acabó ganando 1-0, pero el resultado quedó ensombrecido por la polémica en torno al gol decisivo.

El técnico del United, Michael Carrick, dijo estar "estupefacto" por la decisión, ya que Fernández bloqueó el intento de despeje de Lisandro Martínez y posiblemente distrajo al portero Senne Lammens.

Donohue y Antrobus han sido apartados por la organización Pro Ref para los partidos de la Premier League de este fin de semana.

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Webb, el jefe de arbitraje de Pro Ref, dijo el martes en el programa 'Match Officials: Mic'd Up': "Me decepcionó mucho este resultado. A todos nos decepcionó. Y a nadie más que a los propios árbitros".

"Sienten un gran orgullo personal por lo que hacen y, obviamente, ahora están dolidos por no haber estado a la altura en esta situación", indicó.

"No volverán a arbitrar hasta después del parón internacional. Nos hemos puesto en contacto con el Manchester United y hemos reconocido el error, como hacemos siempre que ocurren estas cosas", añadió.

Al preguntársele cómo los oficiales del VAR habían llegado a la conclusión de que Fernández no estaba interfiriendo con el juego, Webb dijo: "En ese momento, él (Donohue) se concentra exclusivamente en el juego".

"Él se centra en Haaland, y le corresponde al resto de su equipo sacarlo de ese túnel, y desafortunadamente, eso no sucedió en esta ocasión", insistió.

"Este gol debería haber sido anulado. Lo revisaremos, reflexionaremos sobre ello e intentaremos aprovechar lo aprendido para evitar que este tipo de error inusual vuelva a ocurrir", resaltó.

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