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Donald Trump no descarta la construcción de una base militar en Venezuela

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue preguntado por periodistas a las puertas de la Casa Blanca si el Pentágono tenía planes para levantar una base militar en Venezuela o en algún otro lugar de Suramérica, y aseveró que está estudiando diferentes opciones. “Estamos evaluando hacer muchas cosas, nos llevamos muy bien y la situación en Venezuela es estupenda, la gente está contenta y yo estoy muy contento, estamos comprando mucho petróleo y la relación es estupenda, Venezuela está ganando mucho dinero y nosotros también, vamos a empezar a llenar nuestras reservas estratégicas nacionales con petróleo venezolano a muy poco dinero, va a ser estupendo”, dijo Trump.

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