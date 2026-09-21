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Villa de Leyva

Incendio que se acercaba a Villa de Leyva, en Colombia, ya fue controlado en un 75%

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Incendio en Villa de Leyva (AFP)
Incendio en Villa de Leyva (AFP)
"Se mantienen algunos focos pero están siendo combatidos", dijo el ministro de Interior.

En las últimas horas Bomberos lograron controlar en un 75% el incendio que afecta los alrededores de una de las joyas turísticas de Colombia, el pueblo andino de Villa de Leyva.

Conocido por su arquitectura colonial y calles de piedra, siendo visitado cada año por cerca de un millón de turistas, el incendio provocó una emergencia sin precedentes.

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Sin embargo, hace minutos el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció en la red social X que se estima "un 75% de control del incendio" que ya completa dos días activo.

El lunes, las labores se concentraron en las zonas altas del cerro San Marcos aún envueltas en llamas.

Helicópteros lanzaron descargas de agua sobre una empinada ladera, mientras bomberos y voluntarios en tierra mantenían a raya el avance del fuego con palas y ramas.

"Se mantienen algunos focos pero están siendo combatidos", agregó el ministro.

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Las llamas comenzaron a extenderse el sábado y consumieron cerca de 340 hectáreas, según el último reporte de las autoridades regionales.

Pero este no es el único foco, pues según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Colombia tiene al momento 17 conflagraciones activas.

Trece incendios también están activos en el vecino Ecuador, principalmente en el norte del país.

La emergencia se agrava por el fenómeno de El Niño, que aumenta las temperaturas de la superficie del Pacífico y genera cambios globales en los patrones de vientos, presión y lluvias.

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