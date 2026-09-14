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Terremoto

¿Por qué tembló cuatro veces en poco más de una hora en Chocó? El SGC explica el enjambre sísmico registrado este lunes en Colombia

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Captura pantalla Servicio Geológico colombaino- X
Captura pantalla Servicio Geológico colombaino- X
El Servicio Geológico Colombiano aclaró que los movimientos no corresponden a una cadena de réplicas y explicó cuánto podría durar esta actividad.

Una seguidilla de sismos volvió a sentirse este lunes 14 de septiembre en distintas zonas del occidente de Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) notificó que tres movimientos de magnitud superior a 4 fueron registrados en menos de seis minutos en Istmina, Chocó, así como también una hora luego se presentó otro evento de magnitud 4,9 en el mismo sector.

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Según la explicación entregada por Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional del SGC, el primer movimiento sucedió a las 3:02 de la tarde y tuvo una magnitud de 4,9 y una profundidad de 39 kilómetros. Dos minutos después, a las 3:04 p. m., se registró un sismo de magnitud 4,1, con una profundidad cercana a 41 kilómetros.

A las 3:08 de la tarde sucedió el tercer evento, de magnitud 4,4 y 40 kilómetros de profundidad. Más adelante, a las 4:13 p. m., se pudo ver otro movimiento de magnitud 4,9, con una profundidad de 39 kilómetros y el mismo epicentro.

 

La actividad fue percibida en diferentes puntos del país. Según el SGC, hasta las 4:30 de la tarde recibió más de 2.000 reportes de personas que sintieron los movimientos, sobre todo desde los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Antioquia y Tolima.

 

El SGC explicó que desde el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto identificó dos grupos de actividad sísmica en la región. El primero correspondiente a las réplicas del terremoto, focos que se encuentran entre los 70 y 120 kilómetros de profundidad.

 

El segundo grupo tiene un comportamiento distinto y corresponde a un enjambre sísmico. Justamente, los movimientos registrados este lunes en Istmina son parte de este segundo fenómeno.

Un enjambre sísmico es una secuencia de movimientos que no tiene que necesariamente ser un único terremoto principal a partir del cual las magnitudes empiecen a disminuir. En este tipo de actividad pueden presentarse sismos de diferentes magnitudes de constante manera en un determinado periodo.

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Por aquella razón, que se registren distintos movimientos en un periodo corto no significa que justamente vaya a ocurrir un terremoto de mayor magnitud. “Es importante recordar que los sismos no se pueden predecir. Un enjambre sísmico puede durar días, semanas o meses y posteriormente desaparecer”, mencionó Fredy Tovar en su explicación.

Lo anterior significa que la aparición de nuevos movimientos en la zona no permite que se pueda determinar por sí sola cuándo finalizará la actividad ni anticipar un evento en específico.

El SGC indicó que seguirá desarrollando el monitoreo permanente de la actividad sísmica y pidió a la ciudadanía consultar exclusivamente los canales oficiales para conocer cualquier novedad.

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