Alertan por estafas en la venta de boletas para la final de la Sudamericana 2026 en Barranquilla: Conmebol identifica ofertas no autorizadas

La emoción por la final de la Copa Sudamericana 2026, que se jugará en Barranquilla, ya empezó a mover el mercado de entradas, pero igualmente encendió las alarmas por posibles estafas.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) advirtió por la comercialización no autorizada de boletas y paquetes turísticos para el encuentro y solicitó a los aficionados extremar las precauciones previo a realizar cualquier pago.

La alerta se produjo luego de que la entidad identificara agencias de turismo, intermediarios y plataformas que ofrecen entradas para las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, algunas de ellas están incluidas en planes de viaje. El problema, según detalló el organismo, es que no puede garantizar el origen ni la autenticidad de los tiquetes comercializados por fuera de sus canales oficiales.

La advertencia igualmente fue respaldada por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que recordó que ni la Conmebol ni la entidad colombiana se van a hacer responsables por la validez de las entradas adquiridas por medio de vendedores externos.

“El organismo tomó conocimiento de que agencias de turismo, intermediarios y plataformas no autorizadas se encuentran ofreciendo entradas y paquetes para ambos eventos”, indicó la Conmebol en su comunicación.

El partido que definirá al campeón de la Sudamericana enfrentará a Boca Juniors y Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El partido está programado para las 5:30 de la tarde, hora colombiana, y se espera la llegada de aficionados de diferentes países.

Frente a la circulación de ofertas por redes sociales y otros medios, la organización precisó que la única plataforma habilitada para adquirir las entradas de la final en Barranquilla es Eleven Tickets, por medio del sitio oficial.

Además, la Conmebol aclaró que Absolut Sport es la única empresa autorizada para promocionar y comercializar paquetes turísticos que también incluyan entradas y servicios de hospitalidad para las finales continentales.

Por esta razón, las ofertas de otras agencias que prometan boletería incluida no cuentan con el respaldo de la organización. Comprar por esos medios puede dejar a los aficionados con una entrada que tenga autenticidad que no está comprobada y sin garantías para ingresar al estadio.

La Conmebol anunció que adoptará medidas para proteger a los compradores y solicitó denunciar las prácticas de comercialización no autorizada. Igualmente insistió en que los hinchas tienen que verificar los canales de venta antes de entregar dinero o datos personales.