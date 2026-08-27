LATAM reanudará sus vuelos Bogotá-Caracas el 4 de septiembre tras la reapertura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía

Latam Airlines anunció la reactivación de sus operaciones comerciales en la ruta Bogotá-Caracas a partir del próximo 4 de septiembre de 2026, el reinicio de la conexión aérea ocurre tras la confirmación por parte de las autoridades del régimen venezolanas de la reapertura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

La venta de los tiquetes estarán disponibles a partir del sábado 29 de agosto en todos los canales digitales de la compañía y agencias de viajes.

Debido a que el aeropuerto de Maiquetía retomará actividades el 1 de septiembre bajo restricciones operativas iniciales, la compañía ajustó temporalmente su oferta en comparación con las siete frecuencias semanales que operaba antes de la emergencia.

Días de vuelo: Lunes, viernes y sábados.

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Itinerario Bogotá - Caracas: Salida de la capital colombiana a las 7:35 a. m.

​Itinerario Caracas - Bogotá: Salida del terminal venezolano a las 11:50 a. m.

“El reinicio de los vuelos se produce luego de que las autoridades venezolanas informaron la reapertura de Maiquetía. Latam comenzará con una operación ajustada a la capacidad disponible y podrá incrementarla progresivamente a medida que se habiliten nuevas condiciones”, precisó la aerolínea a través de un comunicado oficial.

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“Venezuela en un mercado relevante por su dinámica y el potencial de conexión que ofrece con el resto de la región. La reapertura de Bogotá-Caracas permite que los pasajeros en Venezuela accedan, a través de Bogotá, una de las redes más amplias y robustas de América Latina. Esa capacidad de conectar mercados, destinos y personas es uno de los aportes concretos que LATAM hace a la recuperación de la conectividad internacional del país” indicó Erika Zarate, CEO de LATAM Airlines Colombia.



Durante la contingencia, la empresa mantuvo operaciones mínimas de pasajeros utilizando el aeropuerto de Barcelona como alternativa, además de su división de carga desde Estados Unidos.

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La empresa recomendó a los usuarios con viajes programados verificar con antelación el estado de sus itinerarios a través de la aplicación oficial o el sitio web corporativo antes de desplazarse a las terminales aéreas.