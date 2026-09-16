"Abelardo de la Espriella recibe un espaldarazo condicionado": experto sobre descertificación de Colombia

Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, conversó con El Informativo de NTN24 sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos de mantener la descertificación de Colombia por "la incompetencia y el caos" del Gobierno Petro en la lucha contra el narcotráfico.