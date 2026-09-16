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Miércoles, 16 de septiembre de 2026
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Represión en Venezuela
Programa: El Informativo

Informe de la ONU alerta sobre la permanencia de la represión en Venezuela bajo el régimen

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Un reciente informe de la Misión de Verificación de Hechos de la ONU reveló que la represión en Venezuela continúa operando prácticamente sin cambios, a pesar de la captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero de 2025. De acuerdo con la investigación, bajo el interinato de Delcy Rodríguez, la dictadura continúa con la intimidación, persecución y represión de voces disidentes; se mantienen activas.

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