Informe de la ONU alerta sobre la permanencia de la represión en Venezuela bajo el régimen

Un reciente informe de la Misión de Verificación de Hechos de la ONU reveló que la represión en Venezuela continúa operando prácticamente sin cambios, a pesar de la captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero de 2025. De acuerdo con la investigación, bajo el interinato de Delcy Rodríguez, la dictadura continúa con la intimidación, persecución y represión de voces disidentes; se mantienen activas.