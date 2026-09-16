“Es una herencia de Petro”: analista frente a la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas

En el nuevo informe sobre los principales países de tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, el Gobierno de Estados Unidos dio a conocer que mantiene la descertificación a Colombia. Todo esto debido a la falta de acción por parte de lo que fue la administración de Gustavo Petro en la lucha contra las drogas durante el último año. Para tratar este tema, el programa LA Tarde de NTN24 conversó con el abogado y defensor de derechos humanos Rodrigo Pombo, quien señaló que esta determinación “se trata de una mala noticia”.