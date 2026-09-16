NTN24
Miércoles, 16 de septiembre de 2026
Miércoles, 16 de septiembre de 2026
Lucha contra las drogas
Programa: La Tarde

“Es una herencia de Petro”: analista frente a la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas

septiembre 16, 2026
Por: Redacción NTN24
En el nuevo informe sobre los principales países de tránsito de drogas o productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, el Gobierno de Estados Unidos dio a conocer que mantiene la descertificación a Colombia. Todo esto debido a la falta de acción por parte de lo que fue la administración de Gustavo Petro en la lucha contra las drogas durante el último año. Para tratar este tema, el programa LA Tarde de NTN24 conversó con el abogado y defensor de derechos humanos Rodrigo Pombo, quien señaló que esta determinación “se trata de una mala noticia”.

También le puede interesar

El papel de Petro en la descertificación antidrogas de EEUU a Colombia - Fotos: AFP
Lucha contra las drogas

“Es una herencia de Petro”: analista frente a la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas

Nicolás Maduro (EFE)
Detenciones arbitrarias

Dos caras de una misma moneda: el fuerte relato de dos mujeres cuyos familiares fueron detenidos tras la extracción de Nicolás Maduro

Cilia Flores

Juez de Nueva York fija para el 8 de octubre audiencia sobre la solicitud de fianza de Cilia Flores

El soldado profesional Víctor Hugo Yepes García
Colombia

Madre de soldado secuestrado por Mordisco rompe en llanto: "Lo más frustrante fue verlo sin camisa"

Destruyen lanzacohetes de Hezbolá / FOTO: Captura de pantalla
Israel

Un golpe al terrorismo: FDI destruye 32 cohetes de Hezbolá que estaban listos para atacar a Israel

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello probablemente es el hombre más peligroso buscado por los EEUU": Casto Ocando

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así avanza el potente cerco de Abelardo de la Espriella contra alias Calarcá: golpe tras golpe contra el crimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Es una herencia de Petro”: analista frente a la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Un golpe al terrorismo: FDI destruye 32 cohetes de Hezbolá que estaban listos para atacar a Israel

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Aterrador: pese a captura de Maduro y tutelaje de EE. UU., revelan que el aparato represor sigue intacto

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Alex Saab prenderá el ventilador con el tema de las Clap en Venezuela a cambio de reducción de pena

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Las cajas Clap en medio de la polémica / FOTO: EFE - Captura de pantalla
Cajas Clap

Jugaron con el hambre de los venezolanos: así fue como instrumentalizaron las cajas Clap

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Últimas noticias de Abelardo de la Espriella contra el crimen 15 de septiembre | Duros golpes al ELN y rescates

Rosario Murillo y Daniel Ortega (AFP)
Régimen de Nicaragua

Peligrosos vínculos con regímenes de China, Rusia e Irán: los Ortega Murillo en la mira de Trump

Fue capturado alias 'Menor' en Buenaventura / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Cayó alias ‘Menor’: autoridades colombianas capturaron al presunto líder de la banda criminal ‘Los Chiquillos’

María Elvira Salazar | Foto: EFE
María Elvira Salazar

"Abelardo de la Espriella le salvó la vida a los colombianos": María Elvira Salazar

Más de Actualidad

Ver más
Una persona sostiene velas durante una vigilia por los presos políticos-Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Crece llamado humanitario por José Luongo, preso político venezolano de 72 años con Alzheimer

Donald Trump - EFE
Estados Unidos

"Te utilizaron como a nadie": Trump elogia a su exasesor Michael Cohen por retractarse en frente de él en un programa radial

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella | Fotos: EFE
Abelardo de la Espriella

"Ha sido un cambio del infierno al cielo": senador colombiano sobre el primer mes del gobierno de Abelardo de la Espriella

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Una persona sostiene velas durante una vigilia por los presos políticos-Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Crece llamado humanitario por José Luongo, preso político venezolano de 72 años con Alzheimer

Donald Trump - EFE
Estados Unidos

"Te utilizaron como a nadie": Trump elogia a su exasesor Michael Cohen por retractarse en frente de él en un programa radial

Lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman - Foto: EFE
Telescopio

La NASA lanza el telescopio espacial Nancy Grace Roman para registrar imágenes del universo nunca antes vistas

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella | Fotos: EFE
Abelardo de la Espriella

"Ha sido un cambio del infierno al cielo": senador colombiano sobre el primer mes del gobierno de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella/ ELN - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Contundente y efectivo: así fue el nuevo golpe al ELN que lanzó Abelardo De la Espriella en Norte de Santander

Familiares de presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos en Venezuela

"Le pedimos a EE. UU. que nos ayude": familiares de presos políticos ante traslados de Rodeo 1

Dado de baja alias ‘Urías Perdomo’, señalado como la mano derecha de ‘Calarcá’ - Canva y redes
Disidencias de las FARC

Alias ‘Urías Perdomo’, señalado como la mano derecha de ‘Calarcá’, murió en operativo militar en Guaviare: en 2024 había sido capturado y dejado en libertad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023