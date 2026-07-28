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Martes, 28 de julio de 2026
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Fútbol venezolano

Así fue el golazo de globito' que anotó en Copa Sudamericana un equipo venezolano al Santos de Neymar en territorio brasileño

julio 28, 2026
Por: Luis Cifuentes
Santos de Brasil ante Universidad Central de Venezuela en Copa Sudamericana - Foto: EFE
Santos de Brasil ante Universidad Central de Venezuela en Copa Sudamericana - Foto: EFE
Este martes, un equipo venezolano logró anotarle un golazo al Santos de Neymar en el encuentro de vuelta que se disputó en Brasil.

Por estos días se disputan los play-offs de la Copa Sudamericana para conocer a los equipos clasificados a los octavos de final del segundo torneo más importante del continente.

Este martes, un equipo venezolano logró anotarle un golazo al Santos de Neymar en el encuentro de vuelta que se disputó en Brasil.

Se trata de la Universidad Central de Venezuela, equipo que terminó tercero de su grupo en la Copa Libertadores y se ganó el derecho a disputar la Copa Sudamericana.

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El equipo dirigido por el entrenador Daniel Sasso salió a disputar el encuentro con tal urgencia, que terminó abriendo el marcador en el primer minuto de juego gracias a la genialidad de uno de sus atacantes.

Cuando transcurría el primer minuto de juego, y luego de que Santos sacara de mitad de cancha, el equipo universitario logró posicionarse en ataque tras un error defensivo de los brasileños y por medio de Samuel Sosa abrió el marcador tras quedar solo frente al arco y definir con espectacular ‘globito’ frente a la hinchada del equipo paulista en el Estadio Urbano Caldeira.

El tanto fue anotado a los 20 segundos de iniciado el juego, por lo que es uno de los goles más rápidos del año en el torneo.

El tanto representó reducir la ventaja del resultado global tras el 4 a 1 en el encuentro de ida en Venezuela.

Cabe recordar que Santos es uno de los equipos más importantes de Brasil con Neymar como su gran figura actualmente.

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Neymar, incluso, hizo parte de la nómina de la selección brasileña en el Mundial 2026 que se disputó recientemente en Estados Unidos, México y Canadá.

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