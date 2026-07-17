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Viernes, 17 de julio de 2026
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Rick Scott

"Nadie debería sorprenderse; Maduro y Delcy Rodríguez son matones ilegítimos": senador de Estados Unidos tras revelaciones de Trump

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez/ Rick Scott - Fotos AFP
Delcy Rodríguez/ Rick Scott - Fotos AFP
El presidente Donald Trump denunció que hubo manipulación del régimen venezolano en las elecciones parlamentarias de 2020.

El senador norteamericano Rick Scott se pronunció este viernes 17 de julio sobre las revelaciones hechas, mediante un discurso en la noche del jueves, por el presidente Donald Trump, quien denunció la manipulación que hizo el régimen venezolano para alterar los resultados de las elecciones parlamentarias de 2020.

“Nadie debería sorprenderse. Maduro y Delcy Rodríguez son matones ilegítimos que solo se preocupan por el poder y la corrupción”, aseveró Scott.

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El senador, además, hizo una advertencia sobre las elecciones locales. “No podemos dejar que América cometa el mismo error con nuestras elecciones. Son vulnerables y nunca ha sido más importante aprobar la Ley SAVE America. Tenemos que lograrlo ahora”, expresó.

Estados Unidos, cabe recordar, tendrá en el próximo 3 de noviembre las elecciones de medio término.

Trump, el jueves, brindó un discurso televisado en el que puso el foco en supuestos riesgos electorales en Estados Unidos, al tiempo que denunció la manipulación del régimen venezolano en las elecciones parlamentarias de 2020.

El mandatario norteamericano apuntó contra China por supuestamente haber adquirido ilícitamente 220 millones de archivos de votantes norteamericanos que incidieron en las elecciones de 2020 cuando resultó electo Joe Biden mientras él aspiraba a la reelección.

"A lo largo de varios años, comenzando durante el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se considera la mayor filtración de datos electorales de la historia", dijo Trump en un discurso televisado desde la Casa Blanca.

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“Es una ciberamenaza y mucha gente se pregunta si es posible cambiar los resultados de las elecciones en estas terribles máquinas”, declaró.

En ese sentido, dio a conocer que el régimen venezolano, en cabeza de Nicolás Maduro, manipuló digitalmente las votaciones parlamentarias de diciembre 2020 en el que la dictadura terminó sumando mayorías en la Asamblea Nacional.

“La CIA ha tenido reportes de un plan, por ejemplo, para favorecer al régimen de Maduro en Venezuela. Hubo intentos en 2020 de amañar sus propias elecciones en Venezuela y fue lo que sucedió”, indicó Trump.

“Se alteró digitalmente la suma de los votos de manera indetectable incluso bajo una auditoría”, agregó.

A su vez, señaló que “hay que garantizar que nuestro propio sistema nunca pueda sufrir esta clase de vulnerabilidad”, en referencia a las elecciones de medio término de noviembre próximo.

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