Corrupción Las nefastas herencias de Petro: quién es la influenciadora señalada por presunto nepotismo julio 28, 2026 Por: Miguel Pedreros La joven ha sido señalada por presunto nepotismo durante su paso por la Aeronáutica Civil de Colombia También le puede interesar Corrupción Las nefastas herencias de Petro: quién es la influenciadora señalada por presunto nepotismo Colombia "Hubo un comportamiento indebido y actos de corrupción": exministra de Justicia de Colombia sobre beneficios de Gustavo Petro a privados de la libertad Keiko Fujimori Con delegación de EE. UU. presente, inicia acto de juramentación de Keiko Fujimori como nueva presidente de Perú Delcy Rodríguez Documental expone las atrocidades del régimen tras dos años de las elecciones del 28J Diosdado Cabello "El campeón del diálogo": Diosdado Cabello se refiere con cinismo al régimen venezolano sobre negociaciones vigiladas por EE. UU. Cambio Climático Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas Compartir en: