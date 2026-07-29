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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Colombia

El Pacto Histórico anunció que no asistirá a la posesión presidencial del 7 de agosto y convoca a marchas

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro/ Iván Cepeda - Fotos AFP
Gustavo Petro/ Iván Cepeda - Fotos AFP
La colectividad calificó de “cuestionada” la legitimidad del nuevo gobierno e informó que adelantará movilizaciones pacíficas en Bogotá, Cali y Barranquilla.

La coalición del Pacto Histórico oficializó su decisión de no hacer presencia en los actos protocolarios de transmisión de mando presidencial programados para el próximo 7 de agosto.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, anunció su rechazo al nuevo ejecutivo saliente de las urnas y confirmó que saldrá a las calles a marchar.

Desde la colectividad señalaron que su ausencia en la ceremonia oficial responde a serios cuestionamientos sobre la legitimidad política de la nueva administración. A través de su cuenta en la red social X, fijó su postura a la jornada institucional.

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​"El Pacto Histórico no asistirá al acto de posesión del próximo 7 de agosto. No avalamos con nuestra presencia un gobierno cuya legitimidad política está seriamente cuestionada, que pone en riesgo la soberanía nacional y anuncia persecución contra la oposición", manifestó Iván Cepeda.

​En lugar de asistir al acto institucional en la Plaza de Bolívar de Bogotá, los congresistas y líderes de la bancada informaron que acompañarán jornadas de protesta pacífica en diversos puntos del territorio nacional.

​"Ese día estaremos junto al pueblo colombiano, participando en movilizaciones y actos pacíficos en Barranquilla, Cali y Bogotá, reafirmando nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la soberanía nacional, la paz, los derechos del pueblo colombiano y las conquistas sociales alcanzadas", concluye el pronunciamiento oficial.

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La decisión del Pacto Histórico crea un ambiente de tensión política e instalación de un bloque de oposición al mandato presidencial de Abelardo de la Espriella que iniciará este 7 de agosto en el país.

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