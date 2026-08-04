“Tenemos mucha angustia, muchos nervios”: volvió a temblar en Venezuela, siendo La Guaira el epicentro

Un nuevo temblor de 2,9 de magnitud se presentó en el centro-norte de Venezuela. El sismo de carácter superficial tuvo como epicentro a 11 km al suroeste de La Guaira, una de las zonas más afectadas por la tragedia del pasado 24 de junio. Por fortuna, no se reportaron daños ni heridos; a pesar de eso, este nueva replica ha generado alarma en la población, reavivando la preocupación por la actividad sísmica en la zona.