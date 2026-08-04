NTN24
Martes, 04 de agosto de 2026
Martes, 04 de agosto de 2026
Temblor
Programa: El Informativo

“Tenemos mucha angustia, muchos nervios”: volvió a temblar en Venezuela, siendo La Guaira el epicentro

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Un nuevo temblor de 2,9 de magnitud se presentó en el centro-norte de Venezuela. El sismo de carácter superficial tuvo como epicentro a 11 km al suroeste de La Guaira, una de las zonas más afectadas por la tragedia del pasado 24 de junio. Por fortuna, no se reportaron daños ni heridos; a pesar de eso, este nueva replica ha generado alarma en la población, reavivando la preocupación por la actividad sísmica en la zona.

También le puede interesar

Nuevo temblor en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Temblor

“Tenemos mucha angustia, muchos nervios”: volvió a temblar en Venezuela, siendo La Guaira el epicentro

Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Posesión Abelardo de la Espriella

Reorientación diplomática: los retos internacionales que enfrentará Abelardo de la Espriella tras asumir la Presidencia

Oposición nicaragüense propone plan para la liberación del régimen similar a la de Maduro - Foto captura
Oposición en Nicaragua

Oposición nicaragüense propone plan para la liberación de su país similar a la de Venezuela

Nicolás Maduro, capturado en Nueva York
Cae Maduro en Venezuela

El Comando encargado de la captura de Nicolás Maduro será la nueva Fuerza de Tarea Conjunta en la región

Militares de EE. UU. - Foto X: @Southcom
Régimen cubano

Régimen cubano amenaza con fusilar a los presos políticos si EE. UU. interviene militarmente la isla

ICE - Foto AFP
ICE

ICE liberó a la futbolista venezolana que fue arrestada en un aeropuerto internacional de Florida

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Denuncian que camión-bomba usado en atentado en Cúcuta el sábado pasado fue "ensamblado en Venezuela"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Así se ve el interior del edificio afectado por las implosiones de una urbanización en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“Tenemos mucha angustia, muchos nervios”: volvió a temblar en Venezuela, siendo La Guaira el epicentro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Lo haremos a la fuerza": audio inédito del Comando Central revela las amenazas de EEUU a buques en Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Militares de EE. UU. - Foto X: @Southcom
Régimen cubano

Régimen cubano amenaza con fusilar a los presos políticos si EE. UU. interviene militarmente la isla

ICE - Foto AFP
ICE

ICE liberó a la futbolista venezolana que fue arrestada en un aeropuerto internacional de Florida

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Jose Manuel Restrepo, vicepresidente, y Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Colombia será el miembro número 13 del Escudo de las Américas ¿Qué significa?

Gobierno Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

"A la izquierda le quedó grande gobernar": exviceministro de Defensa Alejandro Arbeláez sobre gestión de Gustavo Petro en Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Embarcación - Foto de referencia: EFE / Rescate de persona en aguas venezolanas - Foto: Captura
Naufragio

Rescatan a hombre que estuvo cinco días a la deriva en aguas de Venezuela luego de que su embarcación se hundiera: tres tripulantes se encuentran desaparecidos

Nayib Nukele y Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Donald Trump recibió a Nayib Bukele en la Casa Blanca para tratar temas de migración y seguridad

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"O llegamos a un acuerdo, o terminamos el trabajo": Trump lanza nueva advertencia contra el régimen de Irán

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Embarcación - Foto de referencia: EFE / Rescate de persona en aguas venezolanas - Foto: Captura
Naufragio

Rescatan a hombre que estuvo cinco días a la deriva en aguas de Venezuela luego de que su embarcación se hundiera: tres tripulantes se encuentran desaparecidos

Nayib Nukele y Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Donald Trump recibió a Nayib Bukele en la Casa Blanca para tratar temas de migración y seguridad

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"O llegamos a un acuerdo, o terminamos el trabajo": Trump lanza nueva advertencia contra el régimen de Irán

Nicolás Maduro Guerra | Foto: EFE
Nicolás Maduro Guerra

"200 días de un secuestro": el cínico mensaje de Nicolasito tras la tercera audiencia de Maduro

Alias “Gillani” - Policía Nacional
Arrestos

Captura de presunto capo pedido en extradición se hizo viral: fue arrestado cuando estaba en un gimnasio ubicado en exclusivo sector de Medellín

Balón oficial de la final del Mundial - Foto: EFE
Final del Mundial

"Si gano el Mundial, me retiro de la selección": la sorpresiva advertencia de jugador que disputará la final de la Copa del Mundo el próximo domingo

Ejercicios militares del Comando Sur (X Comando Sur)
Comando Sur

Estados Unidos devela impresionantes imágenes de aterrizajes en cubierta "a bordo de destructor guiado" en el mar Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023