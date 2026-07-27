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Lunes, 27 de julio de 2026
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Ataque a Ucrania

Odesa, entre el turismo de lujo y los misiles: "Todo el mundo se queda en la playa mirando al cielo"

julio 27, 2026
Por: Juan Carlos Senior-Redacción NTN24
Puerto de Odesa - Foto por EFE
Puerto de Odesa - Foto por EFE
El balneario ucraniano tiene sus playas y restaurantes llenos mientras enfrenta bombardeos diarios, apagones y el riesgo de minas explosivas.

Odesa, uno de los destinos turísticos más importantes de Ucrania, se encuentra en una contradicción que parece difícil de imaginar: a la vez que sus playas están llenas de turistas, los restaurantes están colapsados ​​y los precios alcanzan niveles de lujo, los misiles rusos siguen pasando por el cielo y las sirenas antiaéreas se pueden escuchar muchas veces al día.

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La ciudad, que se encuentra en la costa noroeste del mar Negro y conocida como la “perla del Mar Negro”, mantiene su actividad turística aun encontrándose en una zona que está cerca a la guerra con Rusia. En una visita de tres días, un periodista de la BBC pudo comprobar cómo los habitantes y visitantes aprendieron a convivir con una amenaza que forma parte de su rutina cotidiana.

El contraste se ve especialmente en las playas. Algunas zonas han sido abiertas de forma oficial este año y llegan desde bebés hasta personas mayores, mientras vendedores ambulantes ofrecen maíz, rapanas y baklava. No obstante, las autoridades siguen con advertencias acerca de la presencia de minas explosivas en el mar.

La situación de seguridad se ha hecho aún más evidente en el transcurso de varios ataques registrados recientemente. El domingo 19 de julio, un ataque con misiles rusos cerca del puerto de Odesa provocó la muerte de 10 personas, mientras que al día siguiente otro bombardeo destruyó a otras tres personas fallecidas. El martes, un nuevo ataque alcanzó el centro histórico de la ciudad.

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“Todo el mundo se queda en la playa mirando los misiles en el cielo”, describe el periodista, quien relata que, durante uno de los ataques más intensos, tuvo que buscar refugio junto a otras personas en un bar cercano.

La ciudad de igual manera enfrenta el impacto económico de la guerra. Un viaje por carretera desde Kiev podría costar cerca de US$130 en combustible, a la vez que una estancia de tres días para dos personas puede alcanzar los US$1.000 sin grandes lujos. Una cena normal para dos personas ronda los US$50 y, debido a la alta demanda, es necesario reservar con anticipación en muchos restaurantes.

Por las noches, algunas zonas del centro tienen mucha oscuridad debido a los cortes de electricidad que se generan por la guerra. El sonido de los generadores se combina con las sirenas y los sistemas de defensa antiaérea, mientras músicos callejeros continúan tocando en medio de la oscuridad.

Odesa también atraviesa una transformación de identidad. Aunque el ruso continúa siendo ampliamente hablado por sus habitantes, la ciudad está impulsando el uso del ucraniano y la eliminación de símbolos vinculados al pasado imperial ruso , en línea con la Ley de Descolonización aprobada en 2023.

Entre los cambios se encuentra el retiro del monumento a la emperatriz Catalina la Grande y el cambio de nombre de calles asociadas con figuras rusas y soviéticas. La calle Pushkin pasó a llamarse calle Italiana y la calle Catalina ahora es la calle Europea.

A pesar de los ataques, las playas llenas, los mercados, los bares y los restaurantes siguen en funcionamiento. Odesa sigue así una imagen de normalidad que convive diariamente con la guerra: una ciudad turística que trata de preservar su identidad y su vida cotidiana mientras los misiles y las sirenas recuerdan que el conflicto.

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