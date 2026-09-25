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Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella estalló por asesinato de dos policías en Norte de Santander: “¡Juro que los voy a acabar!”

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo de la Espriella estalló por asesinato de dos policías en Norte de Santander - EFE
Abelardo de la Espriella estalló por asesinato de dos policías en Norte de Santander - EFE
El intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el auxiliar Brayan Stiven Lizarazo Torres murieron durante el ataque. Las autoridades investigan la posible participación del ELN y ofrecen hasta $50 millones por información.

Dos uniformados de la Policía Nacional fueron asesinados este viernes 25 de septiembre durante un ataque armado contra una patrulla en el municipio de Ábrego, Norte de Santander, en medio de la situación de orden público que atraviesa esta zona del Catatumbo.

Las víctimas fueron identificadas como el intendente César Augusto Rodríguez Nieves y el auxiliar Brayan Stiven Lizarazo Torres, quienes se movilizaban en un vehículo institucional cuando fueron atacados con ráfagas de fusil. Ambos uniformados murieron en el lugar de los hechos, de acuerdo con los reportes conocidos durante la jornada.

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El hecho fue confirmado posteriormente por el presidente Abelardo de la Espriella, quien lamentó el asesinato de los uniformados y expresó su solidaridad con sus familias y con la Policía Nacional.

En un mensaje en X, el mandatario aseguró que en la zona tienen presencia los frentes Camilo Torres y Carlos Armando Cauca Guerrero, estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y señaló que ordenó identificar y capturar a los responsables del ataque.

Les voy a cobrar cada gota de sangre de nuestros héroes y del pueblo colombiano”, manifestó el presidente, quien además aseguró que acabará con los responsables.

Por ahora, las autoridades mantienen las investigaciones para establecer quiénes ejecutaron directamente el ataque y si este estaría relacionado con las estructuras del ELN que tienen presencia en la región. El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, señaló que se analiza precisamente esa hipótesis.

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Cabe resaltar que, tras el asesinato de los dos policías, la Gobernación de Norte de Santander anunció una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del doble homicidio.

El gobernador Willian Villamizar pidió a las autoridades judiciales avanzar en las investigaciones y reiteró el respaldo de la administración departamental a la Fuerza Pública.

Finalmente, se hace énfasis en que el ataque ocurre, además, en un momento de especial tensión en Norte de Santander. Días atrás, un policía resultó gravemente herido tras ser atacado a tiros en Ocaña, mientras que durante septiembre también se han registrado ataques con explosivos y drones contra instalaciones policiales de la región.

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