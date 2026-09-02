Jorge Rodríguez asegura que el "último objetivo" de Chávez fue "incrementar" la producción petrolera en Venezuela y anuncia 15 acuerdos más

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela, defendió en las últimas horas el megaacuerdo petrolero pactado con Estados Unidos.

Rodríguez aseguró que el último objetivo de Hugo Chávez fue "incrementar" la producción petrolera en Venezuela en medio de los cuestionamientos al régimen por su cambio de postura con Estados Unidos.

"El objeto del presidente Chávez, fue su último objetivo en la vida, incrementar la producción petrolera de Venezuela", señaló.

"A quién más, al que se lo hemos vendido toda la vida, a Estados Unidos de América", dijo Rodríguez en referencia a lo que, según él, decía Chávez.

El hermano de Delcy Rodríguez también aseguró que el acuerdo con Estados Unidos "no tiene nada de esotérico ni de extraterrestre y está principalmente basado en la reforma a la ley orgánica de hidrocarburos que contempla unas formas de relacionamientos económicos y productivos".

"Han logrado un acuerdo para explotar 17 campos petroleros que van a permitir la producción de 1.5 millones de barriles más diarios", agregó.

"PDVSA se asocia con compañías extranjeras para explotar petróleo", explicó.

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Además, anunció que en los próximos días se concretarán 15 acuerdos petroleros más, aunque no especificó con qué países ni en qué condiciones se harán.

"Se han firmado 50 y se van a firmar 15 más y los teléfonos no han dejado de sonar", indicó.