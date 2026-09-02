NTN24
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Miércoles, 02 de septiembre de 2026
Acuerdo

Jorge Rodríguez asegura que el "último objetivo" de Chávez fue "incrementar" la producción petrolera en Venezuela y anuncia 15 acuerdos más

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Además, el hermano de Delcy Rodríguez anunció que en los próximos días se concretarán 15 acuerdos petroleros más.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela, defendió en las últimas horas el megaacuerdo petrolero pactado con Estados Unidos.

Rodríguez aseguró que el último objetivo de Hugo Chávez fue "incrementar" la producción petrolera en Venezuela en medio de los cuestionamientos al régimen por su cambio de postura con Estados Unidos.

"El objeto del presidente Chávez, fue su último objetivo en la vida, incrementar la producción petrolera de Venezuela", señaló.

o

"A quién más, al que se lo hemos vendido toda la vida, a Estados Unidos de América", dijo Rodríguez en referencia a lo que, según él, decía Chávez.

El hermano de Delcy Rodríguez también aseguró que el acuerdo con Estados Unidos "no tiene nada de esotérico ni de extraterrestre y está principalmente basado en la reforma a la ley orgánica de hidrocarburos que contempla unas formas de relacionamientos económicos y productivos".

"Han logrado un acuerdo para explotar 17 campos petroleros que van a permitir la producción de 1.5 millones de barriles más diarios", agregó.

"PDVSA se asocia con compañías extranjeras para explotar petróleo", explicó.

o

Además, anunció que en los próximos días se concretarán 15 acuerdos petroleros más, aunque no especificó con qué países ni en qué condiciones se harán.

"Se han firmado 50 y se van a firmar 15 más y los teléfonos no han dejado de sonar", indicó.

Temas relacionados:

Acuerdo

Petróleo

Donald Trump

Régimen venezolano

Jorge Rodríguez

Hugo Chávez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"EE. UU. no va a tener un dominio estratégico de las reservas": Montes de Oca sobre acuerdo petrolero con el régimen venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Quieren subir la presión un poco para demostrar que tienen control”: analista tras atentado del ELN en Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Dos buques petroleros atacados en estrecho de Ormuz: crudo sube 2% en medio del incidente

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Raúl Castro habría sufrido ataque cerebrovascular y estaría en estado crítico con asistencia médica vital

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Se acerca el regreso de María Corina Machado a Venezuela? Esta sería la fecha de su retorno al país

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Fenómeno de El Niño amenaza con ser el más intenso en 75 años de mediciones climáticas globales

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro se encuentra hospitalizado - Foto de referencia: EFE
Raúl Castro

Raúl Castro habría sufrido ataque cerebrovascular y estaría en estado crítico con asistencia médica vital

Chris Wright, secretario de Energía de EEUU - Foto: EFE
Chris Wright

Llegó a Venezuela el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, para avanzar en acuerdo petrolero

Helicóptero Colombia/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Abelardo de la Espriella

El gobierno de Abelardo de la Espriella ha ejecutado tres bombardeos contra criminales dando de baja a más de 30 bandidos

Familiares de presos políticos rechazan acuerdo petrolero - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

“Los venezolanos somos más que petróleo”: familiar de preso político sobre acuerdo con EEUU

Cuenta de Maduro en redes sociales publica supuesta foto suya en prisión
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro en prisión en Estados Unidos: ¿Un tirano afligido o cinismo VIP?

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Joven abogada fue encontrada sin vida abrazando a su mascota entre escombros tras el devastador terremoto

Marco Rubio/ Miguel Díaz-Canel - Fotos AFP
Estados Unidos - Cuba

Golpe de EE. UU. al corazón militar del régimen cubano: duras sanciones a 8 altos mandos clave en medida liderada por Marco Rubio

Rosario Murillo

"Como una bruja": Acusan a Rosario Murillo de hacer un conjuro en vivo y dar culto a los muertos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La dignidad de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Terremoto Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Joven abogada fue encontrada sin vida abrazando a su mascota entre escombros tras el devastador terremoto

Marco Rubio/ Miguel Díaz-Canel - Fotos AFP
Estados Unidos - Cuba

Golpe de EE. UU. al corazón militar del régimen cubano: duras sanciones a 8 altos mandos clave en medida liderada por Marco Rubio

Rosario Murillo

"Como una bruja": Acusan a Rosario Murillo de hacer un conjuro en vivo y dar culto a los muertos

Policía de Brasil - Foto de referencia de EFE
Brasil

Accidente entre un bus con pacientes médicos y un camión en Brasil deja al menos 21 muertos

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: AFP
Régimen de Irán

6 meses de conflicto con el régimen de Irán: así ha afectado el precio del petróleo Brent

Terremoto en Colombia - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

Un bebé y su madre fueron rescatados milagrosamente de entre los escombros tras el devastador terremoto en Colombia

Hotel Meliá Caracas donde se realizará la segunda jornada de diálogo entre el régimen y Dinorah Figuera / FOTO: captura de pantalla
Diálogos Venezuela

Así están las afueras del Hotel Meliá Caracas previo a la segunda jornada de diálogos entre Dinorah Figuera y el régimen

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023