"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York en un encuentro programado para las 7:40 de la noche que forma parte de la maratónica jornada del mandatario norteamericano durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para hablar sobre este tema, Ivo Hernández, analista político y consultor internacional, conversó con el programa La Tarde de NTN24.