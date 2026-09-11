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Viernes, 11 de septiembre de 2026
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Ronald Ojeda Moreno

"Tenía el temor de que lo iban a buscar": José Rodríguez Araña sobre crimen de Ronald Ojeda en Chile

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
El teniente José Rodríguez Araña se refirió en NTN24 al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en territorio chileno, en momentos en los que se dio inicio al primer juicio oral por el crimen en ese país. "Tenía ese temor latente de que lo iban a buscar en cualquier momento o que el Gobierno chileno podía acoger cualquier orden de captura y devolverlo para Venezuela", añadió, subrayando que comenzó los trámites para viajar a España con su hermano.

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