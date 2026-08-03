"Va a llegar el momento": advierten potencial decisión final del presidente Trump sobre el régimen de Irán

Joseph Hage, analista político de Medio Oriente y terrorismo e integrante senior del Miami Strategic Intelligence Institute, advirtió en La Tarde de NTN24 que "va a llegar el momento" en el que el Gobierno de Estados Unidos no acceda a seguir intentando negociar con la dictadura de los ayatolás debido a lo complejo que puede resultar mantener activos los ataques.