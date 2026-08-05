"Diosdado cabello tiene miedo": analista sobre amenazantes imágenes que subió el Comando Sur de EE. UU.

En el programa Club de Prensa de NTN24 se transmitieron y analizaron las amenazantes imágenes que el Comando Sur de Estados Unidos publicó durante la noche del martes en redes sociales sobre su potente capacidad militar en el hemisferio occidental.

"Junto con nuestros socios de la Coalición contra los Cárteles de las Américas, ubicaremos, cerraremos y destruiremos a los enemigos que amenazan nuestro hemisferio", advirtió el comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, citado en la publicación.

Para Munir Cárdenas, creador de contenido de política, las constantes advertencias de Estados Unidos para salvaguardar la seguridad del hemisferio occidental podrían generar nerviosismo en el régimen venezolano.

"Estamos hablando de lo que queda del régimen de Nicolás Maduro. Ya se le cortó la cabeza a la serpiente, falta toda la cola como Delcy Rodríguez, como Diosdado Cabello, ese hombre tanto que criticaba y ahora tiene miedo", expresó Cárdenas en Club de Prensa de NTN24.