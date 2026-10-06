Abelardo de la Espriella reveló el impactante operativo de la incautación de más de 400 kilos de explosivos en Santander: “una amenaza de enorme gravedad”

Un operativo de la Fuerza Pública permitió frustrar una posible acción terrorista en el norte del Cauca, luego de que fueran encontrados más de 400 kilogramos de material explosivo en un vehículo que se movilizaba por Santander de Quilichao.

El procedimiento se realizó este martes 6 de octubre, durante un puesto de control instalado sobre la vía Panamericana. Tropas de la Brigada 29 del Ejército, con capacidades especiales del Grupo de Caballería Liviano N.° 8, interceptaron el automotor y capturaron en flagrancia a un hombre que transportaba el material.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el cargamento fue localizado en el sector urbano de Santander de Quilichao y habría sido trasladado desde Mondomo con destino a Cali. El presidente Abelardo de la Espriella señaló que el material fue identificado preliminarmente como C4 y aseguró que, según los primeros datos, sería utilizado para atentar contra integrantes de la Fuerza Pública y población civil.

La identificación como C4 todavía es preliminar y deberá ser establecida mediante los procedimientos técnicos correspondientes. Personal especializado en explosivos adelanta las labores de aseguramiento y manejo de la carga, mientras las autoridades mantienen el control de la zona.

El hallazgo generó especial preocupación debido a que se produjo en una zona poblada. De confirmarse la naturaleza y características señaladas inicialmente, una carga de ese volumen representaría un riesgo considerable para la población, viviendas, comercios e infraestructura en caso de una detonación.

Por ahora, las autoridades avanzan en la investigación para establecer de dónde provenía exactamente el material, quién ordenó su traslado y quiénes serían los responsables de la posible acción terrorista. Aunque en la zona tienen presencia estructuras como la Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez, las autoridades todavía no han atribuido oficialmente el cargamento a una organización específica.

Cabe resaltar que el mandatario celebró el resultado a través de sus redes sociales y felicitó a los uniformados que participaron en el operativo. “Mi orden ha sido clara: cerrarles el paso a los narcoterroristas y proteger la vida de los colombianos”, escribió De la Espriella.

Las operaciones de seguridad continúan en este corredor del norte del Cauca, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes para determinar el propósito final de los explosivos y las personas que estarían detrás del cargamento.