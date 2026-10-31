Marco Rubio aseguró que Estados Unidos no estuvo involucrado en la salida de Flavio Bolsonaro de Brasil

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este sábado que Washington no intervino directamente en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil tras las elecciones presidenciales del domingo pasado.

"Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país", explicó Rubio en una rueda de prensa celebrada en Atlanta, donde acogió a los ministros de Asuntos Exteriores del G-20 para una reunión de dos días.

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"El gobierno de Estados Unidos no participó directamente" en la salida de Bolsonaro de su país, agregó.

Días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó las elecciones presidenciales de Brasil y describió el proceso “muy extraño”, pero evitó respaldar la autoproclamación de Flávio Bolsonaro, quien se declaró al principio como el “verdadero presidente electo” luego de perder frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

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Consultado este miércoles 28 de octubre acerca de la declaración del senador brasileño, Trump aseguró que no se involucraría en la controversia, pero confirmó que Washington autorizó su ingreso al país norteamericano.

“No voy a hacer comentarios sobre eso, pero sé que le dimos autorización para entrar al país. Así que ya veremos”, declaró el mandatario frente a periodistas. A continuación, reiteró sus cuestionamientos al proceso electoral brasileño: “No voy a involucrarme, pero fue una elección muy extraña. Eso es seguro”.