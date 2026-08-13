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Colombia

“Agradezco profundamente su solidaridad con Colombia”: Emiratos Árabes Unidos dona 10 millones de dólares tras terremoto

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Terremoto en Colombia - Foto EFE
Terremoto en Colombia - Foto EFE
Abelardo De La Espriella agradeció al presidente emiratí Mohamed bin Zayed por el apoyo destinado a atender la emergencia que se vive en país.

El presidente Abelardo De La Espriella informó este jueves que se hizo una donación de 10 millones de dólares por parte de Emiratos Árabes Unidos ante la emergencia que se produjo por el terremoto que sacudió a Colombia.

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El mandatario anunció que tuvo una conversación con Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos, al cual le agradeció por la solidaridad que tuvo hacia Colombia y por el aporte económico que se usará para las labores de atención de la tragedia.

“Acabo de hablar con Su Alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Agradezco profundamente su solidaridad con Colombia y su generosa donación de 10 millones de dólares para atender la tragedia causada por el terremoto”, escribió De La Espriella en su cuenta de X.

El anuncio llega en un momento en el que Colombia sigue luchando contra las consecuencias del fuerte movimiento sísmico sucedido en el país. Las autoridades siguen desplegando equipos de emergencia, rescate y atención humanitaria en las zonas que más afectadas han resultado.

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De acuerdo con el mensaje, los recursos dados por Emiratos Árabes Unidos serán para responder a las necesidades provocadas por la emergencia. El anuncio no detalló aún cómo será entregado el dinero ni qué entidades colombianas estarán encargadas de su administración.

De La Espriella de igual forma resaltó que la ayuda refleja un nuevo gesto de cooperación entre los dos países. “Esta muestra de amistad fortalece los lazos entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos, que estrecharemos aún más en beneficio de nuestros pueblos”, indicó el presidente.

La conversación de estos mandatarios pasa en medio de los esfuerzos del Gobierno colombiano para gestionar la asistencia nacional e internacional luego del terremoto. Equipos de rescate extranjeros empezaron a llegar al país para respaldar las labores en las zonas donde se mantienen las operaciones de búsqueda y atención de personas afectadas.

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