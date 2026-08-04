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Martes, 04 de agosto de 2026
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Fútbol

Jueza en Estados Unidos desestima demanda civil en contra de Lionel Messi por un supuesto incumplimiento de contrato por dos partidos amistosos

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Astro del fútbol argentino Lionel Messi-Foto: EFE
Astro del fútbol argentino Lionel Messi-Foto: EFE
La magistrada de Miami concluyó que los actos de promoción del astro argentino no constituían un compromiso legal de juego.

Una jueza de Miami Dade, Florida, desestima la demanda civil interpuesta contra la estrella de la Selección Argentina, Lionel Messi, por un supuesto incumplimiento de contrato relacionado con dos partidos amistosos disputados en octubre pasado contra Venezuela y Puerto Rico.

La decisión de la magistrada Lisa Walsh dio respuesta favorable a la moción de desestimación presentada por la defensa del jugador del Inter de Miami dejando sin efecto las presiones de la promotora Vid Music Global (VMG), la cual exigía una indemnización de 7 millones de dólares.

​La empresa demandante sostenía que el acuerdo estipulaba la presencia de Messi durante al menos 30 minutos en cada uno de los encuentros, salvo en casos de enfermedad o lesión justificada.

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En el partido contra Venezuela, VMG cuestionó que el capitán argentino no sumó minutos alegando molestias físicas, pero al día siguiente participó en un compromiso oficial de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami.

La promotora argumentó pérdidas por 1,3 millones de dólares en el partido contra Puerto Rico, luego de que el juego fuera reubicado de Chicago a Miami a causa de manifestaciones migratorias, asegurando que la incertidumbre sobre la participación del astro afectó la taquilla.

En su determinación, la jueza Walsh desestimó los señalamientos de la promotora y subrayó que la participación del capitán en la fase previa del compromiso no garantiza de forma obligatoria su presencia en la cancha.

​"Entrenar con la selección nacional y asistir a reuniones no constituyen afirmaciones de hecho, y son precisamente lo que un deportista hace antes de un partido en el que puede o no terminar jugando", resolvió la magistrada.

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Aunque la medida judicial libró de responsabilidad a la figura de la albiceleste, el proceso judicial continúa su curso frente a los demás actores involucrados en el caso, entre los que figuran la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y el agente organizador Julián Marcos Kapelan.

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