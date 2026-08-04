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Martes, 04 de agosto de 2026
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Cuba

Cubalex denuncia que el régimen cubano amenazó a presos políticos con fusilarlos si EE. UU. hacía una intervención militar en la isla

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Presos políticos - EFE
Presos políticos - EFE
Según la organización, reclusos de al menos tres prisiones reportaron oficialmente que fueron advertidos de que serían asesinados si ocurría una intervención.

Cubalex denunció que presos políticos en Cuba habrían recibido amenazas de ser fusilados si Estados Unidos hacía una intervención militar en la isla.

Según la organización, reclusos de al menos tres prisiones reportaron oficialmente que fueron advertidos de que serían asesinados si ocurría una intervención.

Uno de los presos relató que los funcionarios les dijeron que, en ese escenario, “los iban a matar aquí con un AKM”, mientras otro denunció haber recibido una amenaza de muerte directa por parte de un oficial penitenciario.

Ante la situación, la organización alertó sobre la gravedad de estas denuncias y pidió atención a la situación de los presos políticos dentro del sistema penitenciario cubano.

Por su parte, Cubalex presentará el 4 de agosto un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el aumento de la militarización de la vida civil en Cuba, basado en hechos documentados durante los últimos seis meses.

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La audiencia, denominada “Cuba: Impactos de la militarización”, tendrá lugar en el marco del 196.º Período de Sesiones de la CIDH. De acuerdo con la organización, el Estado cubano también fue invitado a participar.

Según Cubalex, entre febrero y julio de 2026 se registraron al menos 215 acciones de militarización, entre ellas despliegues en barrios tras protestas por los apagones, restricciones para viajar entre provincias, congelamiento de cuentas bancarias y actividades de preparación militar en escuelas y universidades.

El informe incluye además el caso de un civil procesado por un tribunal militar debido a un video satírico, así como amenazas de muerte contra presos políticos. La organización señala que estas prácticas se intensificaron después de la aprobación, en enero, de medidas relacionadas con el paso al "Estado de Guerra".

Los datos recopilados muestran que los incidentes pasaron de 10 en febrero a 54 en junio, mientras que en las primeras tres semanas de julio se contabilizaron 39. Cubalex sostiene que la presencia militar aumenta tras los principales picos de protesta y amplía la capacidad represiva del Ministerio del Interior.

La audiencia se transmitirá a las 11:00 a. m. a través del canal de YouTube de la CIDH. Ese mismo día, a las 9:00 a. m., la Comisión analizará la situación de las personas adultas mayores en Cuba.

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