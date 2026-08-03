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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Real Madrid

Real Madrid hace oficial sorpresiva salida de estrella del equipo que jugará en club de Inglaterra tras llegada de Mourinho

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, habla con sus jugadores en el Mundial de Clubes - Foto: EFE
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, habla con sus jugadores en el Mundial de Clubes - Foto: EFE
El Real Madrid indicó que el delantero fue traspasado al club inglés, con sede en Londres, Fulham FC.

El Real Madrid hizo oficial mediante un breve comunicado de prensa la salida de uno de sus delanteros del equipo. Se trata de Gonzalo García, futbolista español de 22 años, que se hizo un lugar en el primer equipo del club tras jugar varios años en las divisiones inferiores.

García fue el goleador del equipo en el Mundial de Clubes de 2025 tras anotar cuatro goles que, además, le bastaron para convertirse en el máximo anotador del torneo.

Luego de su paso brillante por el Mundial de Clubes, muchos llegaron a considerar que su futuro iba a ser prometedor en el Real Madrid. Sin embargo, la llegada del artillero francés Kylian Mbappé limitaron sus posibilidades de hacerse con un hueco entre el ataque del club.

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El Real Madrid indicó que García fue traspasado al club inglés, con sede en Londres, Fulham FC.

“El Real Madrid C. F. y el Fulham FC han acordado el traspaso de nuestro jugador Gonzalo García”, precisó el cuadro español en un breve pero emocional nota de prensa.

Mediante el comunicado, el club de la capital española recordó que “Gonzalo llegó al Real Madrid en 2014 con tan solo 10 años” y que ha formado parte del equipo “durante once temporadas”.

“Defendiendo la camiseta del primer equipo ha ganado 1 Mundial de Clubes y 1 Liga. Gonzalo siempre ha representado de manera ejemplar los valores del Real Madrid. Nuestro club le agradece su compromiso y su entrega en todos estos años”, indicó el Real Madrid.

Finalmente, el cuadro español le recordó a García que el Real Madrid “siempre será su casa”, y le deseó a él y a su familia “lo mejor en esta nueva etapa de su vida”.

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