"Al señor Petro y su heredero les digo, respeten la voluntad del pueblo": Abelardo de la Espriella en discurso tras ganar elección presidencial en Colombia

Abelardo de la Espriella, ganador de la elección presidencial en Colombia que tuvo su segunda vuelta este domingo 21 de junio, se comprometió en su discurso de este domingo a respetar la Constitución y la institucionalidad del país.

“Reafirmo mi solemne compromiso de lealtad absoluta con la Constitución de 1991. Juro defender la institución con extrema coherencia, y protegerla de quienes pretenden cambiar el estado de derecho por la tiranía”, afirmó.

De la Espriella afirmó que su campaña venció la presión de grupos criminales que aseguró existió en algunas regiones, así como a la corrupción.

En palabras dedicadas a quienes no votaron por él, les dijo que “esta también es su victoria”. “Sus derechos aún cuando no hayan votado por mí serán respetados. Jamás tendrán que temer por pensar distinto”, expresó.

“En democracia existen compatriotas que piensan diferente pero que tienen los mismos derechos de todos”, aseveró.

Prometió perseguir a grupos criminales. “Serán juzgados y responderán por cada crimen cometido contra nuestra nación”.

De la Espriella dijo, a su vez, que no tendrá relaciones con países que no respeten la democracia. “Esta noche no termina una campaña sino la misión de recuperar la República, empezando por la seguridad”.

Sobre la afirmación de la campaña de Iván Cepeda de reconocer como ganador a De la Espriella solo hasta que haya un “resultado final del escrutinio”, invitó a “cuidar los votos”.

"Al señor Petro y su heredero les digo, respeten la voluntad del pueblo. Al desconocer los resultado no desafían al Tigre sino a los colombianos. Absténganse de desatar un incendio social, hagan sus maletas y prepárense para ejercer la oposición", indicó.

De la Espriella se impuso por un estrecho margen la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia en la que se enfrentó al candidato de la izquierda Iván Cepeda quien contaba con el apoyo del presidente Gustavo Petro.

Con el 99,9% de las mesas informadas en el preconteo de la Registraduría, De la Espriella se impuso con el 49,6%, porcentaje equivalente a 12.957.471 votos. Cepeda logró el 48,7% de la votación que equivale a 12.707.570 sufragios.