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Jueves, 30 de julio de 2026
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África

Confirman que al menos nueve migrantes fallecieron tras difusión de imágenes de cientos intentando cruzar a Ceuta, en España

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Migrantes intentan cruzar a España (EFE)
Migrantes intentan cruzar a España (EFE)
Cientos de migrantes ingresaron este jueves desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en África, uniéndose a los 1.500 que lo hicieron en los últimos días.

Al menos nueve migrantes han fallecido al intentar cruzar al enclave español de Ceuta, en España, según informaron las autoridades locales este jueves cuando se han difundido masivamente videos de cientos de personas cuando intentaron vulnerar las vallas puestas en la zona.

Cientos de migrantes ingresaron este jueves desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en África, uniéndose a los 1.500 que lo hicieron en los últimos días, una "emergencia humanitaria" que llevó a Madrid a anunciar el envío del ejército para garantizar la seguridad.

Ceuta y el otro enclave español en Marruecos, Melilla, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África.

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Al final de la tarde del jueves, luego de que centenares de personas hayan seguido entrando en masa durante la jornada saltando la valla fronteriza o a nado por el mar al pequeño territorio de 18,5 km2, el Ministerio del Interior anunció en un comunicado que "las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil (...) para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta".

El Ministerio, que no especificó cuántos soldados enviará, explicó que también reforzará a la Guardia Civil, con 70 agentes más que se sumarán a los 80 que ya están en el lugar, así como enviará grupos de buceadores y embarcaciones de guardacostas del Servicio Marítimo.

Según mostraron imágenes de la televisión pública, agentes de la Guardia Civil se limitaban a vigilar la entrada de los migrantes cerca de un puesto fronterizo al sur de Ceuta.

Este es el mayor ingreso de personas a Ceuta desde mayo de 2021, cuando más de 10.000 migrantes accedieron a la ciudad autónoma desde Marruecos en apenas dos días.

Muchos migrantes entraron este jueves felices, celebrando haber llegado y dándole las gracias a la policía española, mientras algunos gritaban "¡Adiós Marruecos, hola España!", indicó la periodista de la AFP, que observó en una playa numerosos flotadores redondos y ropa abandonados por las personas que habían llegado a nado.

El Gobierno español se apresuró a señalar en un comunicado del Ministerio de Interior que había acordado con Rabat tomar medidas para devolver "lo antes posible" a Marruecos "todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta".

"Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social", advirtió el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, a la televisión pública española TVE.

"En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1.500 migrantes", a un ritmo de "200 personas por día", por lo que "los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados", precisó, Vivas quien habló de al menos una persona fallecida intentando alcanzar Ceuta.

Cientos de personas, entre ellas menores, se concentraron a primera hora de la tarde del jueves en la frontera entre la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) y Ceuta, para intentar cruzar de forma irregular la frontera a nado o tratar de escalar la valla fronteriza, constató un periodista de la AFP.

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"El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta. Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible", señaló en X el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará a la ciudad autónoma el viernes "para seguir la evolución de la situación", indicó su oficina.

Interior destacó en su comunicado "la ejemplar colaboración de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria", al señalar a las "redes de tráfico de personas" como responsables de las entradas masivas.

"La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia", señalaron de su lado fuentes del Ministerio de Exteriores, al desvincular la actual situación con el reciente viaje de Sánchez a Argel.

Precisamente, la entrada de más de 10.000 migrantes a Ceuta en mayo de 2021 ocurrió cuando Rabat relajó los controles fronterizos en el marco de una crisis con España.

Entonces, Marruecos se indignó después de que España acogiera para recibir tratamiento médico al líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario, respaldados por Argelia.

La crisis diplomática llegó a su fin en 2022 tras el giro de Madrid en el delicado asunto del Sáhara Occidental, abandonando su neutralidad y reconociendo un plan de autonomía propuesto por Rabat para esta antigua colonia española.

De todas maneras, la principal ruta de entrada de los migrantes irregulares a España sigue siendo el archipiélago atlántico de Canarias, frente a las costas de África.

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