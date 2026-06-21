"Él ganó, grande": Donald Trump reacciona a los resultados de la segunda vuelta electoral en Colombia

Colombia le dio vuelta al péndulo con la elección como nuevo presidente de Abelardo de la Espriella, un abogado millonario respaldado por Donald Trump que pone fin al primer gobierno izquierdista de la historia del país.

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El jurista de 47 años y sin experiencia política venció por un estrecho margen en el balotaje al senador oficialista Iván Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro que buscaba acordar la paz con todos los grupos armados narcotraficantes en medio de una ola de violencia.

Tras la victoria de De la Espriella, el mandatario de Estados Unidos se pronunció en su red social Truth Social con un corto y contundente mensaje: “Él ganó, grande”.

Otro que felicitó a De la Espriella fue el presidente de Argentina, Javier Milei, quien a través de su cuenta de X escribió: “EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA”.

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María Corina Machado, la líder democrática venezolana, también se sumó a las felicitaciones para el abogado y aseguró que “Colombia ha hablado con fuerza, esperanza y determinación, reafirmando su compromiso con la libertad, la democracia y la paz”.

Otras voces como la del expresidente de Colombia Álvaro Uribe, los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez, entre otros han manifestado sus felicitaciones a Abelardo de la Espriella por su victoria electoral.