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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Fútbol

Estas fueron las emblemáticas celebraciones que el robot Humanoide Atlas realizó en el descanso de partido del Mundial

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Atlas el robot humanoide- foto EFE
Atlas el robot humanoide- foto EFE
Ante más de 80.000 espectadores reunidos para presenciar el encuentro entre Brasil y Noruega, la intervención del androide supuso la primera integración de un robot de estas características en el entorno de un partido.

El robot humanoide Atlas hizo historia al presentarse en el borde del campo del estadio de Nueva York/Nueva Jersey (NYNJ) durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Ante más de 80.000 espectadores reunidos para presenciar el encuentro entre Brasil y Noruega, la intervención del androide supuso la primera integración de un robot de estas características en el entorno de un partido en directo en la historia de los mundiales.

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Durante el descanso el robot Atlas dio a conocer las mejores celebraciones inspirados en futbolistas como Harry Kane, Erling Haaland, Matheus Cunha o Son Heung-min, Atlas ayudó a dar el inicio a la segunda mitad entregando el balón del partido al árbitro.

Atlas recibió entrenamiento con tecnologías de adaptación de movimientos humanos y sistemas que le permiten ejecutar movimientos complejos y desenvolverse en entornos dinámicos, explicó la compañía.

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Siempre nos hemos inspirado en las hazañas atléticas humanas, como la gimnasia, la danza, el parkour y, ahora, el fútbol, para ampliar los límites de lo que los robots pueden hacer de una forma que conecte con las personas”, agregó.

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