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Viernes, 17 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Cantante venezolano anuncia actividades para el Día del Niño en Caraballeda, una de las zonas más afectadas en La Guaira por los terremotos

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Venezuela en La Guaira, zona devastada por terremotos - Foto: EFE
Bandera de Venezuela en La Guaira, zona devastada por terremotos - Foto: EFE
Se trata de uno de los artistas venezolanos que más comprometido ha estado con la emergencia provocada por los potentes temblores.

Un cantante venezolano anunció su participación en actividades para el Día del Niño en una de las zonas más afectadas en La Guaira por los terremotos.

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Se trata de Neutro Shorty, uno de los artistas venezolanos que más comprometido ha estado con la emergencia provocada por los potentes temblores.

Mediante un video, el intérprete de 'Bad Boy' mencionó que la actividad se desarrollará en el McDonald's de Caraballeda.

Este viernes 17 de julio, el régimen de Venezuela reportó que el número de muertos en el país tras los terremotos aumentó a 5.069.

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En cuanto al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

La Guaira se encuentra en una etapa crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

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