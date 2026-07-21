El relato entre lágrimas de un sobreviviente de los terremotos en Venezuela: “Mi esposa mi bebé y yo somos un milagro”

Anthony Maia, sobreviviente de los terremotos en Venezuela, pasó de ayudar a otros a necesitar ayuda tras los fuertes sismos que azotaron al país, que dejaron la zona de La Guaira como uno de las más afectadas. Al hombre y a su familia se le derrumbó encima el edificio y fueron sacados de debajo de los escombros por los rescatistas y un señor de la tercera edad. Sin embargo, llora por la muerte de su cuñada y la de su sobrino.