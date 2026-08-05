La CIA formó un grupo secreto sobre Cuba, según The New York Times: este es el objetivo que apunta contra el régimen

La administración del presidente Donald Trump ha reactivado un grupo operativo secreto dentro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) al que le ha puesto como objetivo coordinar la estrategia de Estados Unidos hacia el régimen cubano, según reveló The New York Times.

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De acuerdo con el medio norteamericano, el equipo está integrado por funcionarios de distintas agencias de inteligencia y seguridad nacional, y tiene la misión de analizar información, coordinar operaciones y asesorar a la Casa Blanca sobre las que podrían acelerar cambios políticos en Cuba.

Pese a que el gobierno de Trump no ha revelado detalles acerca del alcance de sus funciones, el grupo forma parte de una estrategia más amplia para incrementar la presión sobre La Habana.

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La decisión llega en un contexto de grandes tensiones entre Estados Unidos y el régimen. En mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, se trasladó a La Habana para verse con altos funcionarios cubanos y hacerles llegar un mensaje proveniente de la administración Trump.

"Estados Unidos solo se comprometerá seriamente en temas económicos y de seguridad si Cuba realiza cambios fundamentales", afirmó un funcionario de la agencia citado por Reuters.

Las relaciones bilaterales han ido dañándose en los últimos meses debido a las diferencias que tienen en cuanto a derechos humanos, la situación política en la isla y la crisis económica que atraviesa la isla por cuenta del régimen.

A ello se suma la grave escasez de combustible y los prolongados apagones que aún afectan a gran parte de la isla, factores que han incrementado el descontento social.

Desde La Habana, las autoridades denunciaron un aumento de la presión por parte de Estados Unidos.

La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, advirtió que hay un mayor riesgo de una escalada con Washington y afirma que las negociaciones entre ambos gobiernos permanecen estancadas, según Reuters.

Los detalles del nuevo grupo operativo permanecen bajo reserva, pero su creación está coincidiendo con una política exterior más agresiva de la administración Trump hacia el régimen de Cuba.