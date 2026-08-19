Alarmante: Contrabando de cobre gana terreno entre Trinidad y Tobago y Venezuela

El contrabando de cobre desde Trinidad y Tobago hacia Venezuela se ha intensificado de forma alarmante.

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La prohibición de exportar cobre fue decretada por la administración de Trinidad y Tobago con vigencia hasta julio de 2027.

La medida fue impuesta por el gobierno de Puerto España para combatir el vandalismo en sus servicios públicos.

Según reportes, el tráfico ilegal se concentra principalmente a lo largo del corredor de la costa suroeste trinitense.

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El 'modus operandi' consiste en zarpar de madrugada en pequeñas embarcaciones, empleando vigías para evadir los patrullajes de la Guardia Costera.

Esta peligrosa travesía por el estrecho marítimo conocido como 'la Boca de la Serpiente' ha provocado tragedias recientes.

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El 26 de julio de 2026, por ejemplo, un bote repleto de cobre de contrabando naufragó, resultando en la muerte de un ciudadano venezolano, otro desaparecido y el posterior arresto del capitán trinitense de la lancha.

El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Roger Alexander, advirtió que "las fuerzas del orden perseguirán penalmente a todas las redes de tráfico de metales".