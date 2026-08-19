NTN24
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Contrabando

Alarmante: Contrabando de cobre gana terreno entre Trinidad y Tobago y Venezuela

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía de trabajadores descargando chatarra de un camión en un centro de chatarras en Claxton Bay (Trinidad y Tobago) - EFE
Fotografía de trabajadores descargando chatarra de un camión en un centro de chatarras en Claxton Bay (Trinidad y Tobago) - EFE
La prohibición de exportar cobre fue decretada por la administración de Trinidad y Tobago con vigencia hasta julio de 2027.

El contrabando de cobre desde Trinidad y Tobago hacia Venezuela se ha intensificado de forma alarmante.

o

La prohibición de exportar cobre fue decretada por la administración de Trinidad y Tobago con vigencia hasta julio de 2027.

La medida fue impuesta por el gobierno de Puerto España para combatir el vandalismo en sus servicios públicos.

Según reportes, el tráfico ilegal se concentra principalmente a lo largo del corredor de la costa suroeste trinitense.

o

El 'modus operandi' consiste en zarpar de madrugada en pequeñas embarcaciones, empleando vigías para evadir los patrullajes de la Guardia Costera.

Esta peligrosa travesía por el estrecho marítimo conocido como 'la Boca de la Serpiente' ha provocado tragedias recientes.

o

El 26 de julio de 2026, por ejemplo, un bote repleto de cobre de contrabando naufragó, resultando en la muerte de un ciudadano venezolano, otro desaparecido y el posterior arresto del capitán trinitense de la lancha.

El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Roger Alexander, advirtió que "las fuerzas del orden perseguirán penalmente a todas las redes de tráfico de metales".

Temas relacionados:

Contrabando

Trinidad y Tobago

Delincuencia

Reporte

Informe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Desfalcos y millonarias irregularidades: el escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Este es el principio de las denuncias”: abogado sobre los casos de corrupción del gobierno Petro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así viven los migrantes marroquíes en Ceuta, España, tras 18 días de la potente avalancha migratoria

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Procurador colombiano expone que la democracia estuvo en riesgo: “así es en todos los lugares donde llega la izquierda”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Puede una cumbre Trump-Kim Jong-un frenar el arsenal nuclear de Corea del Norte?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Elliot Abrams (EFE)
Elliott Abrams

"El interés de Delcy Rodríguez y su grupo es que nunca sea posible crear las condiciones para elecciones": Elliott Abrams

Donald Trump y Kim Jong-un - Fotos EFE
Donald Trump y Kim Jong Un

¿Puede una cumbre Trump-Kim Jong-un frenar el arsenal nuclear de Corea del Norte?

Armada Nacional de Colombia incauta 1.426 kilos de cocaína / FOTO: Captura de video
Narcotráfico en Colombia

Duro golpe al narcotráfico: Armada de Colombia frustra envío de más de 1.000 kilos de cocaína

Foto referencia - Foto EFE
Cártel Jalisco Nueva Generación

Caos: cárteles mexicanos incendian ciudades en Michoacán tras captura de cabecillas del Cartel Jalisco Nueva Generación

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro - Foto EFE
Régimen cubano

Este es el revelador informe elaborado en EE. UU. que desvela secretos del régimen cubano: "Debe acabar"

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto en Japón (EFE)
Japón

Asciende a 13 el número de muertos tras el fuerte terremoto que sacudió a Japón

Presidente Donald Trump - Foto: EFE
Donald Trump

Trump afirma que hay una "última oportunidad para Irán", donde se registró una escalada de ejecuciones

Personas buscan entre los escombros de una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, este lunes en Cali (Colombia)-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

La rápida respuesta ante la emergencia en Colombia contrasta con el abandono que hubo en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Terremoto en Japón (EFE)
Japón

Asciende a 13 el número de muertos tras el fuerte terremoto que sacudió a Japón

Presidente Donald Trump - Foto: EFE
Donald Trump

Trump afirma que hay una "última oportunidad para Irán", donde se registró una escalada de ejecuciones

Personas buscan entre los escombros de una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, este lunes en Cali (Colombia)-Foto: EFE
Terremoto en Colombia

La rápida respuesta ante la emergencia en Colombia contrasta con el abandono que hubo en Venezuela

Nicolás Maduro - Foto EFE
Nicolás Maduro

Estos son los puntos claves de la tercera audiencia judicial que enfrentará Nicolás Maduro en Estados Unidos

Un fallecido y nueve heridos en cárcel venezolana de Uribana por trifulca entre los internos
Venezuela

ONG venezolana denuncia segunda muerte de recluso este año: habría estado bajo custodia del Estado en penal de Anzoátegui

Gustavo Petro - Foto: EFE
Colombia

Gustavo Petro abandona el Congreso sin escuchar las réplicas de la oposición: "Es una lástima y un maltrato"

Alemania - Foto AFP
Alemania

Justicia alemana condenó a cadena perpetua a hombre que arrolló con un vehículo una marcha en Múnich en 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023