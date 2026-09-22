Kast interviene en la ONU y habla de Venezuela: "América Latina quiere que esta historia termine bien"

Este martes 22 de septiembre, el presidente de Chile, José Antonio Kast, intervino ante la ONU en el marco de la 81.ª Asamblea General. En su discurso, Kast habló de la situación actual del continente y la región, abordando el tema puntual de Venezuela. “Consideramos que Venezuela tiene por delante una oportunidad histórica de reencontrarse con sus mejores tradiciones democráticas, con sus instituciones, con su millones de hijos dispersos por todo el continente que sueñan con regresar a su patria”, comentó. Según el mandatario chileno, su país está a disposición y quiere brindar la ayuda que Venezuela requiere en cada paso: “Después de dos décadas de tensiones, América Latina quiere que esta historia termine bien”, añadió.