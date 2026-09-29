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Corruptos son visa: EE. UU. anunció restricciones de visas y De la Espriella reaccionó: “Cáncer de la Patria”

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que está emprendiendo una serie de medidas para imponer restricciones de visado a “actores corruptos que socavan los gobiernos elegidos democráticamente” en varios países de la región, como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Ante eso, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella reaccionó mediante sus redes sociales y señaló que “la lucha contra la corrupción, cáncer de la Patria, es una bandera con la que están comprometidos los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos”.

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