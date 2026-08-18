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Martes, 18 de agosto de 2026
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Precio del dólar en Venezuela

Martes 18 de agosto: Así se ubica el precio del dólar y del euro en Venezuela a tasa BCV

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Una adulta mayor sostiene billetes (dólares y bolívares) - Foto: EFE
Una adulta mayor sostiene billetes (dólares y bolívares) - Foto: EFE
La inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo.

El bolívar (moneda venezolana) se sigue depreciando de forma sostenida frente a dos de las divisas más influyentes del mundo.

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Para este martes 18 de agosto de 2026 se ubicó en 773,31 bolívares por dólar y 896,02 bolívares por euro a tasa BCV.

Expertos en materia económica detallan que la inflación interanual en Venezuela se mantiene entre las más altas del mundo, rondando cifras superiores al 500%.

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Esto, tras haber registrado un aceleramiento en los meses previos que duplicó los registros de inicios de año debido al descontrol cambiario y la presión sobre el bolívar.

La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

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Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez.

Otro punto que abordan los expertos en cuanto a la economía de Venezuela es que esta ha sufrido una contracción histórica superior al 75% de su Producto Interno Bruto (PIB) en comparación con su pico en 2012, acompañada de procesos de hiperinflación, la destrucción del poder adquisitivo del bolívar, la ruina de la industria petrolera y un éxodo migratorio masivo.

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