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Martes, 15 de septiembre de 2026
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El Salvador

El Salvador impone la primera cadena perpetua por feminicidio tras reforma constitucional

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Fiscalía de El Salvador - Foto: EFE
Fiscalía de El Salvador - Foto: EFE
El Congreso, controlado por Bukele, levantó en abril la prohibición de la cadena perpetua para asesinos, violadores y terroristas.

El Salvador dictó este lunes su primera sentencia de cadena perpetua por feminicidio, según informó la fiscalía, tras una reforma constitucional respaldada por el presidente Nayib Bukele.

El Congreso, controlado por Bukele, levantó en abril la prohibición de la cadena perpetua para asesinos, violadores y terroristas.

Cabe recordar que la pena máxima de prisión era anteriormente de 60 años. Posteriormente, la reforma se extendió para que también se aplicara a los menores de 18 años.

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La fiscalía salvadoreña informó que un hombre de 39 años fue condenado el lunes a cadena perpetua por el asesinato de su vecina en una ciudad al oeste de la capital, San Salvador, ocurrido en agosto.

La fiscalía describió la decisión como "la primera cadena perpetua por feminicidio agravado".

"Eduardo Mauricio Urbina García asesinó a una vecina a quien acosaba constantemente. Según consta en las evidencias, el imputado irrumpió en la habitación de la víctima y la atacó con un arma blanca hasta quitarle la vida", explicó la Fiscalía.

En un caso aparte, un hombre declarado culpable de asesinato fue condenado el viernes a cadena perpetua, la primera condena a cadena perpetua por asesinato en el país.

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"Esta es la primera condena de prisión perpetua en la historia del país", señaló la fiscalía general en X, al anunciar la sentencia emitida por un juzgado de San Salvador.

El procesado fue hallado culpable de robar y asesinar a un hombre en mayo pasado, tras golpearlo con piedras durante una discusión.

 

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