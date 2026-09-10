Barquisimeto, estado Lara: pareja joven fue encontrada sin vida en la habitación de un hotel

Una pareja joven fue encontrada sin vida el pasado martes 8 de septiembre dentro de Barquisimeto, estado Lara.

Específicamente, la situación se registró en la habitación 63 del Hotel París, ubicado en el kilómetro 13 de la avenida Florencio Jiménez, en la vía hacia Quíbor, parroquia Ana Soto del municipio Iribarren.

Los fallecidos fueron identificados como Natacha Minerva Ortiz Díaz, de 23 años, y José Gregorio Cordero García, de 27 años.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) iniciaron las averiguaciones y, de manera preliminar, manejan una hipótesis del suceso.

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Según información preliminar que maneja el CICPC, "el hombre habría causado la muerte de la joven y posteriormente se habría quitado la vida".

Trabajadores del hotel alertaron a los organismos de seguridad luego de encontrar a la pareja sin vida dentro de la habitación.

De momento, las autoridades esperan los resultados de las autopsias a cargo del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

A falta de datos oficiales, organismos como el Instituto Regional de la Mujer (Iremujer) han señalado que en el estado Lara se registran cientos de denuncias mensuales por violencia física y psicológica contra la mujer.

Asimismo, en Barquisimeto se han reportado casos críticos de violencia de género y feminicidios ejecutados en su mayoría por parejas o exparejas, documentados de cerca por ONG locales como la Asociación Larense de Planificación Familiar (Alaplaf).