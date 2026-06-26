Alcalde de Medellín advierte que bomberos de su ciudad no han logrado entrar a Venezuela por culpa de las "autoridades"

El alcalde de la ciudad colombiana de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió este viernes en sus redes sociales que bomberos de su ciudad no han logrado entrar a Venezuela hasta donde se dirigieron para apoyar con las labores de búsqueda y rescate tras lo terremotos que azotaron a ese país.

“Absurdo. No dejaron entrar a Venezuela a nuestros Bomberos Medellín. Llevan 4 horas en sala en aeropuerto en territorio venezolano. El pueblo Venezolano necesitando atención en la búsqueda de personas con y sin vida por el terrible terremoto y las ‘autoridades’ de Venezuela no los deja ingresar”, lamentó el alcalde

Gutiérrez criticó además al gobierno colombiano por decir “que todo tiene que ser coordinado con ellos”.

“Señores es una tragedia. Es una emergencia. No es una fiesta que necesite invitación. Pobre Venezuela y pobre Colombia con estos arrogantes soberbios. Se trata de la vida de la gente”, aseveró.

Casi mil muertos y más de 50.000 desaparecidos es el trágico balance del doble terremoto en Venezuela sucedido el miércoles mientras crece la desesperación por encontrar supervivientes y la ayuda oficial es escasa.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas, donde la población denuncia la precaria labor del régimen venezolano en las labores de rescate.

La cifra de muertos por los terremotos que golpearon a Venezuela aumentó a 920 el viernes, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

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La Guaira quedó hecha polvo. Lo que eran edificios hoy son montañas de arena y escombros.

Familiares, vecinos y voluntarios se mueven como pueden entre la destrucción, pero necesitan maquinaria especializada para poder cortar varillas de acero o remover bloques.