El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, ha dicho este martes que 1.579 personas aún están desaparecidas luego de los terremotos del pasado 24 de junio , de acuerdo con un balance realizado a partir de un censo hecho entre las familias que han sido afectadas.

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En el transcurso de una entrevista con Caracol Radio, Terán explicó que el registro está actualizado hasta el 3 de agosto y se desarrolló con información dada ofrecida por 35.991 hogares que hicieron parte del proceso de recolección de datos.

"Hemos recibido la información de 35.991 hogares. Esto nos da, hasta el día de ayer, 1.579 personas desaparecidas. Esta es la base de datos más sólida de personas desaparecidas que se ha tenido porque ha sido suministrada por los mismos familiares", afirmó José Alejandro Terán, afín al régimen.

Lo anterior es el primer balance que detalla las personas desaparecidas difundido por las autoridades de La Guaira desde que iniciaron las labores de búsqueda y atención debido al doble sismo que sacudió el centro y norte del régimen venezolano.

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La cifra refleja un cambio significativo frente al informe suministrado por Delcy Rodríguez un día luego de la emergencia. El 25 de junio, las autoridades notificaron que 157 personas aún estaban con un desfile desconocido.

No obstante, el balance oficial contrasta con los datos recopilados por la plataforma ciudadana desaparecidosterremotovenezuela.com, creada para agilizar la búsqueda de personas tras la tragedia. De acuerdo con ese portal, hasta la fecha se han recibido 82.577 reportes, correspondientes a unas 44.418 personas únicas.

Según lo que marcan los registros de la iniciativa, 29.518 personas todavía no hacen contacto con sus familiares, a la vez que otras 14.900 fueron ya localizadas. La plataforma aclara que sus cifras son informes enviados por ciudadanos y no hacen parte de un registro oficial, por lo que pueden incluir casos duplicados o personas que no han sido verificadas.

Las labores de búsqueda e identificación siguen en las zonas más afectadas por los terremotos, mientras las autoridades siguen con operativos para encontrar a los desaparecidos y asistir a las familias damnificadas. El nuevo saldo oficial puede seguir cambiando a medida que avance la verificación de los datos y existan nuevos informes oficiales.