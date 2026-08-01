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Sábado, 01 de agosto de 2026
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Ceuta

Alberto Núñez Feijóo acusó a Pedro Sánchez de conocer la crisis migratoria desde antes: “La integridad territorial de España no se negocia, se defiende”

agosto 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Alberto Núñez Feijóo - EFE
Alberto Núñez Feijóo - EFE
Del mismo modo, el líder del Partido Popular (PP) añadió que “España no debe aislarse de la Unión Europea y que se deben reforzar las fronteras”.

El líder del Partido Popular (PP) viajó a Ceuta y acusó al Gobierno de conocer con anterioridad la avalancha migratoria, calificándola de “ocupación premeditada”. Asimismo, pidió aclarar el papel de Marruecos y reforzar la frontera exterior de la Unión Europea.

Alberto Núñez Feijóo se desplazó este sábado a Ceuta para comprobar sobre el terreno el estado de la crisis migratoria y, desde allí, dirigió sus críticas directamente a Pedro Sánchez. Según el líder del PP, el presidente del Gobierno conocía la amenaza sobre la ciudad autónoma desde principios de semana y, pese a ello, no tomó medidas para frenarla.

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Feijóo aseguró que “la integridad de España no se negocia, se defiende”.

La integridad territorial de España no se negocia, se defiende. Hay cosas que no se deben hacer y, cuando se hacen, han de tener una respuesta contundente”, indicó.

Asimismo, aseguró que “es una vergüenza que haya miles de ciudadanos que teman por su integridad en las calles españolas, que haya miles de comercios que no puedan levantar la persiana por miedo y que haya miles de familias que se sientan abandonadas en su propio país”. Ante esta situación, también resaltó que “Ceuta y Melilla serán prioridades estratégicas” de su Gobierno.

Del mismo modo, el líder del PP denunció que lo que se está sufriendo en Ceuta es el retrato de un triple fracaso: en política migratoria, en política exterior y en política de seguridad. “Todo ello es competencia exclusiva del Gobierno de la nación”, aclaró.

Feijóo destacó las cinco cuestiones que, a su juicio, ayer debería haber dicho el presidente del Ejecutivo: “que se expulsará de forma inmediata a quienes han ocupado nuestra nación, que se reforzarán los efectivos y que se utilizarán los instrumentos que contempla la Constitución para darles el respaldo legal que necesitan, que se blindará el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla, que España tramitará ya mismo la reforma de la Ley de Extranjería y que se aceptará la ayuda de los socios europeos”.

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También aseguró que España no debe aislarse de la Unión Europea e indicó que se deben reforzar las fronteras.

España no debe aislarse de la Unión Europea y mucho menos boicotearla. En lugar de alimentar choques diplomáticos con nuestros socios europeos, lo que tendría que hacer el Gobierno es reforzar nuestras fronteras con la misma determinación y recursos que ellos”, recalcó.

Para finalizar, Feijóo aseguró que España volverá a ser un país seguro y una nación respetada en el mundo.

España va a volver a ser un país seguro, va a recuperar el control de sus fronteras, va a volver a tener un Estado que funcione y proteja a sus ciudadanos y va a volver a ser una nación europea respetada en el mundo”, aseveró.

Finalmente, cabe recordar que Ceuta recibió cerca de 60 mil personas. Sin embargo, muchas de ellas ya han regresado a Marruecos en las últimas horas, aunque se reportó que los centros de acogida permanecen colapsados.

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