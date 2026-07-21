NTN24
Martes, 21 de julio de 2026
Martes, 21 de julio de 2026
hantavirus

Autoridades en el estado Zulia, Venezuela, activan alerta epidemiológica por hantavirus

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Dos médicos examinando a un paciente - Foto de referencia: Pexels
Dos médicos examinando a un paciente - Foto de referencia: Pexels
La medida responde a una notificación oficial del Ministerio del Poder Popular para la Salud del régimen venezolano tras la detección de casos y fallecimientos por hantavirus en el territorio nacional.

Este martes 21 de julio, las autoridades del estado Zulia, Venezuela, activaron una alerta epidemiológica de carácter preventivo.

o

La medida responde a una notificación oficial del Ministerio del Poder Popular para la Salud del régimen venezolano tras la detección de casos y fallecimientos por hantavirus en el territorio nacional.

Las autoridades sanitarias intensificaron el monitoreo epidemiológico y recomiendan a la población extremar las medidas de higiene para evitar el contacto con roedores silvestres, principales transmisores de la enfermedad.

El Ministerio de Salud del régimen de Venezuela se pronunció este martes sobre la posibilidad de que el hantavirus se transmita en el país, de persona a persona, como en tiempos de la pandemia del coronavirus (covid-19), tras confirmar que tres personas murieron en las últimas horas por esa enfermedad.

La entidad del régimen, ahora encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, señaló que no hay evidencia científica de transmisión de persona a persona en el país.

Mediante una nota de prensa, el Ministerio precisó que "este virus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados".

o

"No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país", precisó el Ministerio en su nota divulgada por el canal estatal.

La cartera adjunta al régimen se pronunció tras confirmar este martes el fallecimiento de tres personas por hantavirus en Anzoátegui, un estado del este del país.

o

Otras dos muertes, ambas de profesionales de la salud en el estado Barinas, aún están bajo investigación, agregó la dependencia del régimen venezolano.

El hantavirus es un virus transmitido por roedores que pueden infectar a las personas y causar enfermedades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se producen entre 10.000 y 100.000 casos en humanos en todo el mundo, con una gravedad que varía según la cepa.

Temas relacionados:

hantavirus

Zulia

Alerta

Autoridades

Reporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Nicolás Maduro y Cilia Flores tienen garantías de defensa en EE. UU., en Venezuela torturan presos políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto sobre las denuncias de fraude electoral de Gustavo Petro: "ataca la legitimidad del presidente electo"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

¿Qué hará la Fiscalía en la tercera audiencia de Nicolás Maduro?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Informe del Departamento de Estado revela que régimen cubano se infiltró en altas esferas de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Salud

Ver más
Taco Bell, cadena de comida rápida de EE. UU. - Foto: EFE
Brote

Brote de infección intestinal que ha afectado a miles de personas en Estados Unidos proviene de producto de cadena de comida rápida

Hantavirus - Foto Canva de referencia
Venezuela

Ministerio de Salud de Venezuela confirma tres muertes por Hantavirus en Anzoátegui e investiga dos decesos en Barinas

Crisis sanitaria en Venezuela | foto: AFP
Terremoto en Venezuela

"Estamos viendo menos heridos llegando y más muertos, entonces la prioridad cambia": referente de Médicos Sin Fronteras sobre posible crisis de salud tras tragedia en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Senador Bernie Moreno-Foto: EFE
Elecciones en Venezuela

Esta es la fecha en que Bernie Moreno propone para que se celebren elecciones en Venezuela

Micheal Ward - AFP
Actor

El actor británico Micheal Ward fue absuelto de los cargos de violación y agresión sexual por los que se le acusaba desde 2023

Alias “Gillani” - Policía Nacional
Arrestos

Captura de presunto capo pedido en extradición se hizo viral: fue arrestado cuando estaba en un gimnasio ubicado en exclusivo sector de Medellín

Liam Payne, cantante - Foto de EFE
Liam Payne

Justicia británica determina que Bear, el hijo de 9 años de Liam Payne, será el único heredero de la ostentosa fortuna del exintegrante de One Direction

Refrigerador de una casa - Canva
Reino Unido

Hombre intentó esconderse dentro de la nevera de su casa para evitar ser capturado, pero fue descubierto por la Policía: “Sean amables”

Selección de Brasil en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

Brasil pierde a una de sus figuras para octavos de final ante Noruega y solo regresaría a las canchas solo si la "canarinha" llega a la final del Mundial

Nicky Jam - EFE
Nicky Jam

"Hoy no se trata de música": Nicky Jam se suma a la ayuda para Venezuela y envía suministros en su avión privado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre