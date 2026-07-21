Autoridades en el estado Zulia, Venezuela, activan alerta epidemiológica por hantavirus

Este martes 21 de julio, las autoridades del estado Zulia, Venezuela, activaron una alerta epidemiológica de carácter preventivo.

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La medida responde a una notificación oficial del Ministerio del Poder Popular para la Salud del régimen venezolano tras la detección de casos y fallecimientos por hantavirus en el territorio nacional.

Las autoridades sanitarias intensificaron el monitoreo epidemiológico y recomiendan a la población extremar las medidas de higiene para evitar el contacto con roedores silvestres, principales transmisores de la enfermedad.

El Ministerio de Salud del régimen de Venezuela se pronunció este martes sobre la posibilidad de que el hantavirus se transmita en el país, de persona a persona, como en tiempos de la pandemia del coronavirus (covid-19), tras confirmar que tres personas murieron en las últimas horas por esa enfermedad.

La entidad del régimen, ahora encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, señaló que no hay evidencia científica de transmisión de persona a persona en el país.

Mediante una nota de prensa, el Ministerio precisó que "este virus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados".

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"No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país", precisó el Ministerio en su nota divulgada por el canal estatal.

La cartera adjunta al régimen se pronunció tras confirmar este martes el fallecimiento de tres personas por hantavirus en Anzoátegui, un estado del este del país.

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Otras dos muertes, ambas de profesionales de la salud en el estado Barinas, aún están bajo investigación, agregó la dependencia del régimen venezolano.

El hantavirus es un virus transmitido por roedores que pueden infectar a las personas y causar enfermedades.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se producen entre 10.000 y 100.000 casos en humanos en todo el mundo, con una gravedad que varía según la cepa.