Alerta en Chaparral: ya van más de 130 sismos en el sur del Tolima

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín actualizado sobre la actividad telúrica en el sur del departamento del Tolima, confirmando un nuevo sismo de magnitud 3.1 a las 8:50 p. m. (hora local) con epicentro en el municipio de Chaparral.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento tuvo una profundidad superficial (inferior a 30 kilómetros), lo que facilitó que fuera percibido por habitantes de la cabecera municipal y localidades aledañas.

Este reciente temblor forma parte de un enjambre sísmico constante que mantiene en alerta a las autoridades de gestión del riesgo y a los pobladores de la zona. La secuencia de eventos telúricos se intensificó desde las primeras horas de este lunes 21 de septiembre, registrando decenas de réplicas y eventos menores focalizados en la misma falla geológica regional.

“El sismo tuvo una profundidad superficial y fue localizado en las cercanías de Chaparral, sumándose al monitoreo continuo que se adelanta en la zona debido a la recurrencia de movimientos durante la jornada”, señalaron voceros del organismo técnico.

Durante la mañana de este lunes, a las 9:48 a. m., se registró el temblor más fuerte de la serie con una magnitud de 4.0. Este evento fue percibido no solo en municipios vecinos como San Antonio, Roncesvalles y Rioblanco, sino también en ciudades principales como Ibagué, Cali y Pereira.

El SGC explicó que la seguidilla de eventos corresponde a la liberación de energía en fallas geológicas locales del sistema andino. Aunque la acumulación de sismos en un periodo corto genera alarma en la comunidad, los especialistas indicaron que es un comportamiento previsible dentro del mapa tectónico de la zona.

Las unidades de Gestión del Riesgo del Tolima y los cuerpos de bomberos locales informaron que, tras los barridos de inspección, no se han registrado personas lesionadas ni fallas estructurales graves en viviendas o infraestructura pública.

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Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse únicamente a través de las plataformas oficiales del Servicio Geológico Colombiano y diligenciar el formulario de "Sismos Sentidos" para contribuir con el mapeo técnico de intensidad del evento.