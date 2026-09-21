NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Sismo en Colombia

Alerta en Chaparral: ya van más de 130 sismos en el sur del Tolima

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismo de magnitud 3.1. en Chaparral - Tolima, Colombia-Foto: ilustración Canva
Sismo de magnitud 3.1. en Chaparral - Tolima, Colombia-Foto: ilustración Canva
El Servicio Geológico Colombiano confirmó un evento de magnitud 3.1 a las 8:50 p. m. en Chaparral - Tolima.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín actualizado sobre la actividad telúrica en el sur del departamento del Tolima, confirmando un nuevo sismo de magnitud 3.1 a las 8:50 p. m. (hora local) con epicentro en el municipio de Chaparral.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento tuvo una profundidad superficial (inferior a 30 kilómetros), lo que facilitó que fuera percibido por habitantes de la cabecera municipal y localidades aledañas.

Este reciente temblor forma parte de un enjambre sísmico constante que mantiene en alerta a las autoridades de gestión del riesgo y a los pobladores de la zona. La secuencia de eventos telúricos se intensificó desde las primeras horas de este lunes 21 de septiembre, registrando decenas de réplicas y eventos menores focalizados en la misma falla geológica regional.

o

“El sismo tuvo una profundidad superficial y fue localizado en las cercanías de Chaparral, sumándose al monitoreo continuo que se adelanta en la zona debido a la recurrencia de movimientos durante la jornada”, señalaron voceros del organismo técnico.

Durante la mañana de este lunes, a las 9:48 a. m., se registró el temblor más fuerte de la serie con una magnitud de 4.0. Este evento fue percibido no solo en municipios vecinos como San Antonio, Roncesvalles y Rioblanco, sino también en ciudades principales como Ibagué, Cali y Pereira.

El SGC explicó que la seguidilla de eventos corresponde a la liberación de energía en fallas geológicas locales del sistema andino. Aunque la acumulación de sismos en un periodo corto genera alarma en la comunidad, los especialistas indicaron que es un comportamiento previsible dentro del mapa tectónico de la zona.

Las unidades de Gestión del Riesgo del Tolima y los cuerpos de bomberos locales informaron que, tras los barridos de inspección, no se han registrado personas lesionadas ni fallas estructurales graves en viviendas o infraestructura pública.

o

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse únicamente a través de las plataformas oficiales del Servicio Geológico Colombiano y diligenciar el formulario de "Sismos Sentidos" para contribuir con el mapeo técnico de intensidad del evento.

Temas relacionados:

Sismo en Colombia

Tolima

Temblor

Servicio Geológico Colombiano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Colombia "estuvo a punto de perder la democracia": vicepresidente José Manuel Restrepo

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

En Venezuela, en Miami y en Nueva York hay protestas por la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Hutíes (AFP)
Arabia Saudita

"Misiles balísticos, de crucero y drones": hutíes admiten haber atacado sitios sensibles de Arabia Saudita

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen de Venezuela

Informes indican que la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya alista su viaje a Nueva York

Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella

Juez ordenó a la Presidencia de Colombia ocultar videos en los que aparecen cadáveres tras operativos de las Fuerzas Armadas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Hutíes (AFP)
Arabia Saudita

"Misiles balísticos, de crucero y drones": hutíes admiten haber atacado sitios sensibles de Arabia Saudita

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Régimen de Venezuela

Informes indican que la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya alista su viaje a Nueva York

Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella

Juez ordenó a la Presidencia de Colombia ocultar videos en los que aparecen cadáveres tras operativos de las Fuerzas Armadas

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
John Bolton

"Es la misma pandilla chavista": exasesor de seguridad de Donald Trump cuestiona acuerdo petrolero con el régimen de Delcy Rodríguez

Terremoto en Colombia - AFP
Terremoto en Colombia

Directora de la Unidad de Desarrollo Social y Humanitario de la Cruz Roja Colombiana hace balance sobre terremoto que afectó al país: "Esta emergencia es enorme"

Donald Trump/ Fidel Ernesto Castro Calis - Fotos AFP
Sanciones a Cuba

Nuevo cerco al régimen cubano: EE. UU. sancionó a Fidel Ernesto Castro, nieto de Raúl Castro

Keiko Fujimori y Marco Rubio Fotos: EFE
Perú

Nuevo aliado: Perú se une a la ofensiva contra el narcotráfico de EEUU en la región

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023