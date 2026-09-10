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Lamine Yamal rompe récord histórico: el recién campeón del mundo con España superó a Mbappé en la UEFA Champions League

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Lamine Yamal | Foto: EFE
Lamine Yamal | Foto: EFE
El español anotó en la goleada del Barcelona ante Feyenoord y llegó a 23 participaciones de gol en la competición antes de cumplir 20 años.

Lamine Yamal deja de nuevo su nombre en los libros de historia de la Champions League. El delantero del Barcelona anotó uno de los goles en la goleada 5-1 al Feyenoord y culminó la noche con 23 participaciones directas de gol en la máxima competición europea, una cifra que le hizo superar un registro que, hasta el momento, pertenecía a Kylian Mbappé.

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El español llegó al partido con 11 goles y nueve asistencias en la Champions. Frente al conjunto neerlandés no solo anotó de tiro libre en el minuto 77, sino que también dio dos asistencias, una para Raphinha y otra para Gabriel Jesus. Con esto, aumentó su producción a 12 goles y 11 asistencias en 34 partidos.

Ese registro cobra un valor más importante justamente por la edad del futbolista. Con 19 años y 58 días, Yamal ahora es el jugador más joven en llegar a las 23 participaciones de gol en la historia de la Champions. El récord anteriormente correspondía a Mbappé, el cual había acumulado 20 entre goles y asistencias en su etapa como adolescente en la competición.

La actuación frente al Feyenoord igualmente permitió al español aumentar otro de sus registros de precocidad. La UEFA ya estableció que Yamal era el futbolista con más goles en Champions antes de cumplir 19 años, con 11. Su anotación de este miércoles incrementó su cuenta a 12, pero ahora la marca corresponde a sus registros como jugador menor de 20 años.

El gol llegó en una noche que estuvo cargada de simbolismo para el atacante. Yamal hizo un tiro libre desde una posición cercana al área y puso la pelota fuera del alcance del arquero, haciendo más grande la ventaja del Barcelona en el segundo tiempo.

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Pero su protagonismo no finalizó ahí. Raphinha, capitán del Barcelona, salió del campo en el minuto 71 y le dio el brazalete a Yamal. Con 19 años y 58 días, el delantero también es el capitán más joven de la historia del primer equipo azulgrana, superando el registro que le pertenecía a Bojan Krkic. Reuters confirmó el nuevo récord tras el partido.

La jornada europea cobra de esta manera, un doble significado para el español: incrementó su colección de marcas individuales y por primera vez, usó el brazalete en un partido de UEFA Champions League.

Por último, Yamal declaró antes del debut europeo que conquistar la Champions es su principal objetivo para esta temporada. El Barcelona no levanta el trofeo desde 2015 y viene de quedar eliminado en cuartos de final la campaña pasada.

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