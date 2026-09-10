NTN24
Jueves, 10 de septiembre de 2026
Jueves, 10 de septiembre de 2026
Sismo

James Rodríguez revela donación para víctimas del terremoto en Colombia: "Hay momentos en los que estar presentes y sumar puede hacer la diferencia"

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Terremoto en Colombia y James Rodríguez. (EFE)
Terremoto en Colombia y James Rodríguez. (EFE)
Rodríguez destacó que la donación llegó como resultado de ventas de la colección JR10 Legend de la marca de ropa Monastery de la cual es un importante colaborador.

El mediocampista colombiano James Rodríguez anunció este jueves el monto de una donación que contó con su apoyo y que será destinada a las víctimas y familias afectadas por el terremoto que el pasado 10 de agosto sacudió a Colombia.

Rodríguez destacó que la donación llegó como resultado de ventas de la colección JR10 Legend de la marca de ropa Monastery de la cual es un importante colaborador.

“Hoy, parte de los resultados de JR10 Legend, la colaboración junto a Monastery, se convierte en una donación de 150 millones de pesos para apoyar a las víctimas y familias afectadas por el terremoto”, expresó.

o

El talentoso 10 de la selección cafetera aseveró que desde Monastery y la Fundación Colombia Somos Todos, “queremos que este aporte llegue a quienes hoy más lo necesitan”.

El terremoto en Colombia, que este jueves cumplió un mes, tuvo una magnitud de 7,4 y afectó, especialmente, a las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

El movimiento se registró en el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento del Chocó, y se presentó a una profundidad de 103 kilómetros, según datos del Servicio Geológico Colombiano.

“En la región del Pacífico de Colombia ocurren procesos de subducción, es decir, la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Sudamericana y en esa interacción se libera energía, produciendo los sismos”, explicó el Servicio.

El organismo, además, indicó que, aunque el sismo no fue superficial fue ampliamente sentido por la magnitud.

La más reciente cifra sobre muertos en el terremoto del pasado 10 de agosto es de 331 personas.

Temas relacionados:

Sismo

Sismo en Colombia

Terremoto en Colombia

Temblor en Colombia

Temblor

James Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Alta peligrosidad: Este es el prontuario de la jefe del ELN "Silvana Guerrero", objetivo de Abelardo de la Espriella

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Tiene que haber una fecha, tiene que ser relativamente rápido”: Schamis sobre elecciones en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Diosdado Cabello es acusado de haber contratado al Tren de Aragua para asesinar al militar Ronald Ojeda

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

DEMOSTRACIÓN DE FUERZA: EEUU destruye 10 buques iraníes en una semana tras ataques en Ormuz

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Indignación por "vida de lujos" de Tareck El Aissami: su familia se mudó a exclusiva zona de Madrid

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La huella invisible de la guerra: el impacto ambiental que permanece después del conflicto

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio y Delcy Rodríguez | Fotos: EFE
Régimen venezolano

Rubio dice que Delcy deberá rendir cuentas de seguir la presencia de grupos armados en Venezuela

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (c), habla con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio (i), junto al ministro de Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar-Foto: EFE
Marco Rubio

Así fue la cena de Rubio con De la Espriella que muestra la sintonía entre EE. UU. y Colombia

Miguel Díaz-Canel y Donald Trump | Fotos: EFE-AFP
Régimen cubano

Administración Trump advierte al régimen cubano de "seguir" el ejemplo de Maduro si amenaza a EEUU

EEUU designó a los “Los Tiguerones” como grupo terrorista - Foto: Canva
Grupos terroristas

¿Quiénes son 'Los Tiguerones’, el grupo ecuatoriano designado por Marco Rubio como TERRORISTA?

Keiko Fujimori y Marco Rubio Fotos: EFE
Perú

Nuevo aliado: Perú se une a la ofensiva contra el narcotráfico de EEUU en la región

Más de Deportes

Ver más
El técnico de la selección española Luis de la Fuente-Foto: EFE
Fútbol

Luis de la Fuente se pronuncia tras los incidentes de la final del Mundial: “Nuestros jugadores fueron víctimas”

Elche CF vs FC Barcelona - EFE
FC Barcelona

Barcelona condenó el uso "desproporcionado" de la fuerza contra sus aficionados en partido en España: así fueron captados enfrentamientos con la policía

DT venezolano Richard Páez - Foto: EFE
Richard Páez

Cúcuta Deportivo confirma la desvinculación del DT venezolano Richard Páez

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Raúl Castro/ Díaz-Balart - Fotos AFP
Mario Díaz-Balart

"Raúl Castro igual que el régimen básicamente ya están muertos, hay es que enterrarlos": congresista Díaz-Balart a NTN24

Foto: Morat, YEM World Tour
Morat

Con puntos de donación y un sentido mensaje a las víctimas del terremoto: así transcurrieron las funciones iniciales del YEM World Tour de Morat en Bogotá

El técnico de la selección española Luis de la Fuente-Foto: EFE
Fútbol

Luis de la Fuente se pronuncia tras los incidentes de la final del Mundial: “Nuestros jugadores fueron víctimas”

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump se pronuncia sobre lo que hará con el petróleo venezolano tras mega acuerdo con el régimen

Elche CF vs FC Barcelona - EFE
FC Barcelona

Barcelona condenó el uso "desproporcionado" de la fuerza contra sus aficionados en partido en España: así fueron captados enfrentamientos con la policía

DT venezolano Richard Páez - Foto: EFE
Richard Páez

Cúcuta Deportivo confirma la desvinculación del DT venezolano Richard Páez

Músico de Camilo Séptimo fue asesinado junto con su esposa y su hija / FOTO: Captura de pantalla
México

Lo que se sabe del espeluznante asesinato del músico mexicano del grupo Camilo Séptimo, su esposa y su pequeña hija

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023