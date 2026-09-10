James Rodríguez revela donación para víctimas del terremoto en Colombia: "Hay momentos en los que estar presentes y sumar puede hacer la diferencia"

El mediocampista colombiano James Rodríguez anunció este jueves el monto de una donación que contó con su apoyo y que será destinada a las víctimas y familias afectadas por el terremoto que el pasado 10 de agosto sacudió a Colombia.

Rodríguez destacó que la donación llegó como resultado de ventas de la colección JR10 Legend de la marca de ropa Monastery de la cual es un importante colaborador.

“Hoy, parte de los resultados de JR10 Legend, la colaboración junto a Monastery, se convierte en una donación de 150 millones de pesos para apoyar a las víctimas y familias afectadas por el terremoto”, expresó.

El talentoso 10 de la selección cafetera aseveró que desde Monastery y la Fundación Colombia Somos Todos, “queremos que este aporte llegue a quienes hoy más lo necesitan”.

El terremoto en Colombia, que este jueves cumplió un mes, tuvo una magnitud de 7,4 y afectó, especialmente, a las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

El movimiento se registró en el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento del Chocó, y se presentó a una profundidad de 103 kilómetros, según datos del Servicio Geológico Colombiano.

“En la región del Pacífico de Colombia ocurren procesos de subducción, es decir, la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Sudamericana y en esa interacción se libera energía, produciendo los sismos”, explicó el Servicio.

El organismo, además, indicó que, aunque el sismo no fue superficial fue ampliamente sentido por la magnitud.

La más reciente cifra sobre muertos en el terremoto del pasado 10 de agosto es de 331 personas.