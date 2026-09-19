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Sábado, 19 de septiembre de 2026
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Sismo en Colombia

Nuevo sismo sacudió la región de Chocó en Colombia: reportan que se sintió también en Cali

septiembre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Afectaciones tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia-Foto: EFE
Afectaciones tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia-Foto: EFE
Aunque es un reporte preliminar evidencia que aún se están presentando eventos sísmicos tras el fuerte terremoto de 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes 10 de agosto de 2026.

El Servicio Geológico colombiano reportó que en Istmina, en el departamento del Chocó se presentó un nuevo sismo de magnitud de 4.6 de profundidad a 39 kilómetros de profundidad sobre las 08:44 hora local.

Aunque es un reporte preliminar evidencia que aún se están presentando eventos sísmicos tras el fuerte terremoto de 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes 10 de agosto de 2026 que dejó cientos de muertos y zonas completamente destruidas, además de miles de familias damnificadas y que lo perdieron todo a raíz del evento natural.

En redes sociales, reportan que este nuevo sismo se alcanzó a sentir en Cali, una de las ciudades más afectadas tras el pasado terremoto, el cual dejó calles destruidas y zonas residenciales bajo los escombros.

 

Lamentablemente, Chocó ha sido una de las zonas más afectadas tras el terremoto en Colombia dejando miles de casas y edificaciones públicas, incluyendo hospitales y colegios, bajo la destrucción total o daños estructurales de consideración.

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Asimismo, se registraron vías afectadas, caída de antenas y cortes de luz en múltiples municipios que implican una enorme inversión para recuperar no solo las pérdidas materiales sino devolverle a la ciudadanía la oportunidad de volver a iniciar.

Ante la emergencia que se vivió, el gobierno del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, incorporó una serie de medidas económicas para atender la crisis, como la creación de un 'Fondo Milagro' que tiene como objetivo gestionar el dinero para la reconstrucción.

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Asimismo, se han realizado alianzas con empresas para recuperar la infraestructura que ha sido afectada y se espera que se entreguen viviendas que serán donadas por fundaciones provenientes de empresas privadas.

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